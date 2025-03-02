موقف رافينيا من عرض تجديد عقده مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، رد على العرض الذي قدمته إدارة النادي لتجديد بقاء اللاعب في قلعة البلوجرانا.

موقف رافينيا من عرض تجديد برشلونة

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قدمت إدارة نادي برشلونة عرضا لرافينيا من أجل البقاء مع الفريق حتى 2030، ورغم أن المفاوضات في مرحلة أولية، لكن هناك انسجاما كبيرا بين جميع الأطراف.

وأبدى رافينيا (28 عاما) رغبة قوية في البقاء مع البارسا، حيث يشعر بأنه قائد ويعيش أفضل لحظاته الكروية، كما أنه سعيد في المدينة الكتالونية، ولم يفكر جديا في الرحيل، حتى عندما مر الفريق بأوقات صعبة وكان مستهدفا من الجماهير.

وأشارت إلى أن أرقام رافينيا في الموسم الحالي تعكس تأثيره الكبير في فريق هانز فليك، حيث أحرز 24 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة في 38 مباراة بجميع المسابقات.

وأوضحت الصحيفة أن رافينيا لا يزال مخلصا لبرشلونة ولا يفكر سوى في الفوز بالألقاب مع الفريق الكتالوني، وهو هدفه الأكبر منذ انضمامه إلى البلوجرانا، ويدرك جيدا أن السنوات القليلة المقبلة ستكون حاسمة في مسيرته.

ويسعي برشلونة لتجديد عقد رافينيا بصيغة مشابهة لتلك التي استخدمت مع زميله رونالد أراوخو، حيث سيتم تضمين خيار للخروج في المستقبل.

ويمتلك رافينيا شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو، لكن هناك اقتراح لتحديد سعر مناسب لرحيله اعتبارا من صيف 2026، بعد نهاية كأس العالم، وهو الهدف الكبير للنجم البرازيلي.

وهذا الخيار سيكون متاحا فقط في حال ظهور فرصة مغرية لجميع الأطراف، قد تجذب اللاعب البرازيلي.

وأشارت الصحيفة "من الناحية الرياضية، يدرك رافينيا أنه لن يجد بيئة أفضل من برشلونة، لكن من الناحية الاقتصادية، هناك أندية كبرى ودوريات ناشئة تمتلك قوة مالية أكبر من النادي الكتالوني".

اهتمام الأندية السعودية

وأتم الصحيفة انه خلال فترات الانتقالات الأخيرة، أبدت العديد من الأندية السعودية اهتمامها برافينيا، لكن اللاعب رفض الرحيل عن برشلونة".

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