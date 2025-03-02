الأحد 02 مارس 2025
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أخبار مصر

على هامش ملتقى الفكر الإسلامي، انطلاق معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

المجلس الأعلى للشؤون
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فيتو

يطلق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية معرضه السنوي المتميز على هامش ملتقى الفكر الإسلامي برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

انطلاق معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

ويعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن إقامته معرضًا لإصداراته ومطبوعاته بساحة مسجد الإمام الحسين بدءًا من يوم 2 رمضان 1446 الموافق 2/ 3/ 2025 مقدمًا أفضل العروض والخصومات على إصداراته ومطبوعاته المتميزة.

خصم 25% على جميع مطبوعات وإصدارات المجلس.
خصم 20٪ على الموسوعات والمنتخبات.
خصم 50% على الإصدارات الإلكترونية.

حرص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على نشر المعرفة وتعزيز الوعي الديني

 

يأتي ذلك في إطار حرص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على نشر المعرفة وتعزيز الوعي الديني والثقافي بأسعار تنافسية، مما يتيح الفرصة أمام الجميع للاستفادة من إصداراته الثرية.

ويدعو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الجميع لزيارة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، والاستفادة من هذه العروض المميزة.

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أسامة الأزهري الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور اسامة الازهري المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ملتقى الفكر الاسلامي وزير الأوقاف مسجد الامام الحسين

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