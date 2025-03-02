خضار المحاشى نار وورق العنب بـ 100 جنيه، أسعار الخضار بسوق الساحل

يشهد سوق الساحل في منطقة مصر القديمة حركة نشطة من المواطنين في ثاني أيام شهر رمضان المبارك، حيث تتنوع أسعار الخضروات بشكل كبير حسب النوع والموسم، لكن بشكل عام تعتبر الأسعار مقبولة مقارنة بالعام السابق، مع بعض الارتفاعات في أنواع الخضار الخاصة بتحضير المحاشي.

وفي جولة خاصة لفيتو بسوق الساحل داخل مصر القديمة نعرض قائمة أسعار الخضاروات في ثاني ايام شهر رمضان الكريم

جدول أسعار الخضار في سوق الساحل :

الخضار السعر (جنيه) طماطم 3 - 5.5 كوسة 20 - 22 بصل أبيض 7 - 14 بصل أحمر 10 - 16 بطاطس 5 - 8.5 باذنجان 13 - 20 باذنجان أبيض 9 - 18 باذنجان رومي 5 - 9 فلفل رومي بلدي 20 فلفل حار 21 فلفل ألوان 33 - 35 ملوخية 10 - 15 فاصوليا خضراء 15 - 20 خيار 9 - 12 بسلة 5 - 8 قلقاس 13.5 بطاطا حلوة 5.5 بطاطا علف 2.5 ثوم ورق عنب 25 100

خلال الجولة داخل السوق، تجد الكثير من مستهلكين القطاعي موجدين بشكل كبير للاستفادة من الاسعار وتوفير في ميزانية الطعام وهو أمر اعتاد علية تجار الساحل في الآونة الأخيرة فلم يعد سوق الساحل حكرا على التجار فقط، بل أصبح المستهلك يذهب الي تجار الجملة مباشرة كما ان الكثير من الفلاحين بدأوا يترددوا على سوق الساحل لبيع المحصول القطاعي للمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق الساحل بمصر القديمة في ثاني أيام رمضان

أسعار الطماطم تتراوح ما بين 3 و5.5 جنيه، وهو سعر جيد يتناسب مع احتياجات الأسرة في رمضان. بينما تشهد الكوسة ارتفاعًا طفيفًا، حيث تتراوح أسعارها مابين 20 إلى 22 جنيه للكيلو، مما يعكس الطلب المرتفع عليها في فترة التحضير لوجبات الافطار.

أما أسعار البصل، فقد سجل البصل الأبيض بين 7 و14 جنيهًا للكيلو، والبصل الأحمر تراوحت أسعاره بين 10 و16 جنيه. بينما انخفضت أسعار البطاطس قليلًا، حيث تتراوح مابين 5 إلى 8.5 جنيه، مما يجعلها من الخضروات الاقتصادية التي تستهلك بكثرة خلال الشهر الكريم.

ومن ناحية أخرى، يبقى الباذنجان هو الأكثر طلبًا في السوق، حيث بلغ سعر الباذنجان العادي من 13 إلى 20 جنيه، في حين أن الباذنجان الأبيض تراوحت أسعاره بين 9 و18 جنيه. أما الباذنجان الرومي، فيحافظ على أسعار منخفضة نسبيًا تتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

وبالنسبة للفلفل بأنواعه، سجل الفلفل الرومي البلدي سعرًا ثابتًا عند 20 جنيهًا، بينما بلغ سعر الفلفل الحار 21 جنيهًا، والفلفل الألوان تراوحت أسعاره بين 33 و35 جنيهًا.

اما الملوخية التي تعد من الخضروات الأساسية على مائدة رمضان، تتراوح أسعارها مابين 10 و15 جنيهًا. أما الفاصوليا الخضراء، فتم تداولها بين 15 و20 جنيهًا، في حين أن أسعار الخيار كانت بين 9 و12 جنيهًا، بينما تباينت أسعار البسلة بين 5 و8 جنيهات.

كما أظهرت الأسواق توفر بعض الخضروات ذات الأسعار الاقتصادية، مثل البطاطا العلف التي بلغ سعرها 2.5 جنيه، بينما كانت البطاطا الحلوة بسعر 5.5 جنيه للكيلو. أما الثوم فقد حافظ على سعر مرتفع نسبيًا عند 25 جنيهًا.

فيما يتعلق بأسعار القلقاس، فقد سجل سعره 13.5 جنيهًا، وهو من الخضروات التي يفضلها البعض في إعداد الأطباق الرمضانية.

بشكل عام، تعد أسعار الخضروات معقولة في ثاني أيام رمضان رغم بعض الارتفاعات في بعض الأنواع، خاصة تلك التي تُستخدم في إعداد المحاشي، مما يخلق طلبًا أكبر عليها في هذه الفترة.

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