بالأسعار، إزاي تفرق بين الفاكهة البلدي والصيني؟ ( صور وفيديو)

شهدت أسعار الفاكهة الشتوية في سوق الساحل بمنطقة مصر القديمة، حالة من الاستقرار الملحوظ خلال الأيام الأخيرة، وهذا الاستقرار يُعد فرصة مميزة للمستهلكين للحصول على منتجات طازجة وبأسعار مناسبة.

وفيما يلي قائمة أسعار الفاكهة في أسواق الجملة والقطاعي:

أسعار الفاكهة الشتوية:

نوع الفاكهة السعر بالجملة (جنيه/كجم) اليوسفي الصيني 7 إلى 8 جنيهات اليوسفي البلدي 11 إلى 12 جنيهًا البرتقال بسرة بلدي 12 جنيهًا البرتقال العصير 10 جنيهات المانجو كيت 40 إلى 45 جنيهًا الموز 20 جنيهًا الرمان 24 جنيهًا الجوافة 19 جنيهًا التفاح 55 جنيهًا الفراولة 33 جنيهًا الكنتلوب 13 جنيهًا الكاكا 27 جنيهًا

ملاحظات مهمة:

الاستقرار السعري : الأسعار ثابتة نسبيًا في ظل توافر كميات كافية بالسوق.

: الأسعار ثابتة نسبيًا في ظل توافر كميات كافية بالسوق. أهمية الفاكهة الشتوية : تعتبر مصدرًا طبيعيًا غنيًا بالفيتامينات مثل فيتامين C الذي يعزز المناعة خلال فصل الشتاء.

: تعتبر مصدرًا طبيعيًا غنيًا بالفيتامينات مثل فيتامين C الذي يعزز المناعة خلال فصل الشتاء. تنوع الخيارات: الأسعار تناسب كافة الفئات مع توفر أنواع عديدة تناسب الأذواق المختلفة

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