الجمعة 27 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

بالأسعار، إزاي تفرق بين الفاكهة البلدي والصيني؟ ( صور وفيديو)

الفاكهة البلدي
الفاكهة البلدي

 شهدت أسعار الفاكهة الشتوية في  سوق الساحل بمنطقة مصر القديمة، حالة من الاستقرار الملحوظ خلال الأيام الأخيرة، وهذا الاستقرار يُعد فرصة مميزة للمستهلكين للحصول على منتجات طازجة وبأسعار مناسبة.
وفيما يلي قائمة أسعار الفاكهة في أسواق الجملة والقطاعي:

 

أسعار الفاكهة الشتوية:

نوع الفاكهةالسعر بالجملة (جنيه/كجم)
اليوسفي الصيني7 إلى 8 جنيهات 
اليوسفي البلدي11 إلى 12 جنيهًا
البرتقال بسرة بلدي12 جنيهًا
البرتقال العصير10 جنيهات
المانجو كيت40 إلى 45 جنيهًا 
الموز20 جنيهًا 
الرمان24 جنيهًا
الجوافة19 جنيهًا
التفاح55 جنيهًا 
الفراولة33 جنيهًا 
الكنتلوب13 جنيهًا
الكاكا27 جنيهًا

 

ملاحظات مهمة:

  • الاستقرار السعري: الأسعار ثابتة نسبيًا في ظل توافر كميات كافية بالسوق.
  • أهمية الفاكهة الشتوية: تعتبر مصدرًا طبيعيًا غنيًا بالفيتامينات مثل فيتامين C الذي يعزز المناعة خلال فصل الشتاء.
  • تنوع الخيارات: الأسعار تناسب كافة الفئات مع توفر أنواع عديدة تناسب الأذواق المختلفة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الفاكهة بسوق الساحل أسعار الفاكهة اسعارالفاكهة اليوم انخفاض سعر البرتقال سعر المانجو سعر اليوسفي اسعار الفاكهة جملة
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من سرعة الرياح وسقوط الأمطار على هذه المناطق

سعر الدولار بالبنوك في ختام تعاملات الأسبوع ( آخر تحديث )

العطش يضرب أسوان، انقطاع المياه 5 أيام وإحالة مدير الشركة للتحقيق

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم المنيا لـ 3 متوفين وإصابة 12 آخرين

توقيف أفراد من عائلة الأسد في مطار بيروت

سعر الخضار اليوم، الكوسة تبدأ من 9 جنيهات في سوق العبور

انتقادات بالجملة لقميص الزمالك الجديد (صور)

فتش عن التحرش، أول تحرك من النيابة بعد مشاجرة دامية بمستشفى قنا الجامعى

منوعات

المزيد

بالأسعار، إزاي تفرق بين الفاكهة البلدي والصيني؟ ( صور وفيديو)

بابا نويل يستقبل زوار المهرجان المصري للزيتون (فيديو وصور)

التلبينة النبوية تتصدر المشهد في المهرجان المصري للزيتون (صور)

تاجر مخدرات يقرر الانتحار أمام الشرطة في بغداد لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، الكوسة تبدأ من 9 جنيهات في سوق العبور

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات ميتسوبيشي اكليبس كروس الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«ولباسهم فيها حرير»، الشعراوي يوضح نعيم أهل الجنة (فيديو)

ما سبب تسمية شهر الله رجب «مضر» بهذا الاسم؟ وما المراد بـ الأشهر الحرم؟

تفسير رؤية القصب في المنام وعلاقتها بتدهور الوضع المادي

المزيد
الجريدة الرسمية