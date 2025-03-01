السبت 01 مارس 2025
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مواعيد الحضور والانصراف خلال شهر رمضان 2025 بالمدارس اليابانية

المدارس اليابانية
المدارس اليابانية

 أعلنت المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول مواعيد الحضور والانصراف خلال شهر رمضان 2025، والذي سيتم تطبيقه رسميًا بدءًا من الأسبوع القادم.

مواعيد الدراسة في المدارس المصرية اليابانية خلال رمضان

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن وزارة التربية والتعليم، ستكون مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان كالتالي:

بداية اليوم الدراسى في الساعة 7:45 صباحًا، وموعد انصراف الطلاب في الساعة 1:30 ظهرًا.


المدارس المصرية اليابانية تواصل تقديم تجربة تعليمية متميزة

وتأتي هذه التعديلات ضمن خطة الوزارة لضمان راحة الطلاب والمعلمين خلال شهر رمضان المبارك، مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية التي تتميز بها المدارس المصرية اليابانية.

يُذكر أن المدارس المصرية اليابانية تعتمد على نظام التوكاتسو الياباني، الذي يركز على تنمية مهارات الطلاب وتعزيز التعلم النشط والتفاعل داخل الفصل، مما يجعلها خيارًا متميزًا لأولياء الأمور الباحثين عن تعليم حديث ومتطور لأبنائهم.

 

 

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