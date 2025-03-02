قرار عاجل من النيابة في مصرع سيدة بسبب وجبة طعام بالجيزة

تباشر نيابة الجيزة التحقيقات في إنهاء وجبة سريعة حياة سيدة مسنه وإصابة أسرتها عقب تناولها في موعد الإفطار بمنزلهم في أول يوم من شهر رمضان الكريم بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة.

وكلفت النيابة مفتش الأغذية بالتحفظ علي عينة من الطعام لتحليلها والوقوف علي سبب التسمم، كما كلفت رجال المباحث بعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

أسماء ضحايا الوجبة السريعة في الجيزة

وحصلت فيتو علي اسماء ضحايا هذة الوجبة السامة وهم: المتوفية كريمة م"، (60 سنة)، بينما المصابين هم “جمال م”، (31 سنة)، ترزي، وشقيقته “منى م”، (39 سنة)، وزوجها (جمال ع)، (34 سنة) عامل، وأبناؤهم مالك، (14 سنة)، عبدالله، (11 سنة)، منى، (10 سنوات)، سندس، (6 سنوات)، وسجدة، (3 سنوات).

وأدلي زوج المتوفاة وولد اثنين من المصابين أمام جهات التحقيق أنه تجمع بأفراد أسرته لتناول وجبة الإفطار في أول يوم رمضان علي وجبة سريعة بناءا علي رغبة المصابين، والذي رفض تناولها معهم لعدم رغبته فيها، وأشار إلي أنه عقب تناولهم قاموا بالصراخ من الم بالبطن والقئ، وعلي الفور اتصل بالاسعاف والنجدة لإنقاذهم إلا أن زوجته المتوفية لقت مصرعها بالحال بينما اصيب الاخرين،

وفاة أم وإصابة أسرتها بتسمم في الجيزة

وكان اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة تلقى إخطارا من رئيس قطاع شمال الجيزة العميد محمد ربيع، مفاده تلقي رئيس مباحث المنيرة الغربية المقدم يوسف رشوان بلاغا بوجود متوفاة ومصابين داخل منزل بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة المتوفية والمصابين الذين تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج واسعافهم.

ووفق التحريات، تبين أنهم تجمعوا داخل منزل العائلة لتناول وجبة سريعة، وأصيبوا بقيء شديد ومغص معوي وتوفيت السيدة، وأصيب الباقين وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.





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