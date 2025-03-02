الأحد 02 مارس 2025
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أخبار مصر

عدد ساعات الصيام ثاني أيام رمضان

عدد ساعات الصيام
عدد ساعات الصيام اليوم، فيتو

يصل عدد ساعات الصيام اليوم بالتزامن مع ثاني  أيام شهر رمضان الكريم إلى  13 ساعة و21 دقيقة، ويكون متوسط عدد ساعات الصيام خلال الشهر الكريم 14 ساعة.  

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وكان المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أعلن أن هلال شهر رمضان 1446 هجريا ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة الـ 47  قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة  28 فبراير  (يوم الرؤية ).

هلال رمضان 2025

وظل الهلال الجديد لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة، وفي القاهرة 37 دقيقة، وفى سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية  لمدد تتراوح بين 34: 37 دقيقة

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فظل  لمدد تتراوح بين (20: 44 دقيقة) ماعدا  جاكرتا حيث غرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة.

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