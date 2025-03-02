نجل أحمد السقا ممثل لأول مرة والسبب عمرو سعد

مسلسلات رمضان 2025 ، يشارك النجم عمرو سعد، في سباق رمضان 2025، بمسلسل سيد الناس وذلك بعد غيابه رمضان الماضي.

مسلسل سيد الناس

ويشارك ياسين السقا، نجل الفنان أحمد السقا، في مسلسل سيد الناس، حيث إنه يخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى في حياته.

أحداث مسلسل سيد الناس

وتدور الأحداث حول شخصية "جارحي أبو العباس" المُلقب من المُحيطين بـ "سيد الناس"، عمرو سعد، نظرًا لكرمه وشهامته ومُساندته للجميع، وهو الابن الأوسط لرشدي أبو العباس من زوجته المجهولة، يستطيع التوفيق بين التزاماته العائلية وعمله، وبين حياة اللهو وحبه الشديد للنساء، تنقلب الأمور إلى جحيم بعد وفاة والده، حيث يكتشف الكثير من الأسرار والخبايا التي تُغير حياته للأبد، ولكنه كان قد قطع عهدًا لوالده بالحفاظ على إخوته وعلى الثروة ولكن يؤرقه طوال الوقت البحث عن أمه المجهولة التي لا يعرف عنها شيئًا ولا يملك سرها إلا والده الراحل.

وبينما يواجه جارحي صراعات مع الأعداء القدامى لأبيه وعلى رأسهم عائلات الجباس والمراغي، يفاجئ بانقلاب داخل العائلة نفسها، من جانب عمه مؤنس أبو العباس وابنه عصام من جانب واعتماد الهواري زوجة أبيه وأم إخوته غير الأشقاء عفيفي ومجدي وعلية، من جانب أخر حيث يتكالب كل منهم للسيطرة على العائلة والثروة، وتحدث له يوميًا الكثير من الأحداث مع تشابك الخيوط الدرامية وتداخل الأحداث وتتابعها من مُختلف الشخصيات في المُسلسل.

قصة مسلسل "سيد الناس"

عندما يموت زعيم عائلة أبو العباس، يوصي لابنه جارحي بالعائلة وميراث العائلة. هذا الإرث ليس مالًا ولا جاها بل مصائب يومية لايتخيلها عقل من الأعمال غير المشروعة في الذهب والألماس والمخدرات والفساد.

وكان محمد سامي مخرج مسلسل سيد الناس قرر إنشاء وحدة إخراج أخرى لتصوير بعض المشاهد الخارجية من العمل، والتي لا يتواجد بها الأبطال، تسهيلًا للانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد العمل.

ومسلسل "سيد الناس" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 عبر شبكة قنوات ام بي سي ومنصة شاهد الرقمية.. والعمل هو من بطولة: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، والمسلسل من تأليف خالد صلاح والمخرج محمد سامي. والإخراج لـ محمد سامي أيضا.

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