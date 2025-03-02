ندى موسى ابنة طارق النهري وانتصار، مفاجأة في مسلسل إش إش الحلقة الثانية

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل إش إش عتاب إش إش (مي عمر) لشقيقتها صفاء بعد إفشائها سر ذهابها في مصلحة تعليم فاتن الرقص لوشكاش، كما أخبرتها كذلك بقصتها مع مختار.

بينما يسعى مختار للوصول إلى معلومات عن إش إش من خلال مكرم شخاليل، وبالفعل ينجح في معرفة مكانها، وبعد قليل يتم القبض على شخاليل لتواصله مع مختار، حيث إن هناك ضابطا يراقب تحركات رجب الجريتلي ومختار لشكه في ضلوعهما في تجارة المخدرات.

ويتمكن مختار من الوصول إلى إش إش وينتظرها أمام معهد اللغات، حيث تتلقى دروسها في اللغة الإنجليزية، وأثناء لقائه بها، يحصل على رقم هاتفها.

وتذهب إش إش لزيارة والدها والتحدث معه، لكنه لا يستقبلها بترحاب كعادته ويتركها وحيدة أمام المنزل بسبب رفض زوجته استقبالها.

ويسعى نصة لمعرفة الحقيقة حول علاقة والدته وخالته بـ شادية ورجب الجريتلي، لكن والدته تتجنب إخباره بالحقيقة، وتخبره بقصة وهمية لإلهائه هو وإش إش.

وفي نهاية الحلقة، يتم الكشف عن السر الكبير، حيث يتضح أن إخلاص كابوريا (التي تجسد شخصيتها انتصار) كانت زوجة فرج الجريتلي وأنها أنجبت منه ابنة لكن رجب الجريتلي دبر مؤامرة للاستيلاء على أموالها وسجنها.

وعندما خرجت من السجن، أخبروها أن ابنتها قد توفيت، وهو ما لم يكن صحيحًا، أما شادية، فقد كانت مساعدة إخلاص في الكباريه الذي كانت تملكه سابقًا.

وبعد خروج إخلاص من السجن، واجهت حياة الفقر، ثم تزوجت من إبراهيم، الذي كان يعمل جرسونًا في الكباريه الخاص بها، وأنجبت منه إش إش وصفاء، كما تزوجت تيسير من بوشكاش وأنجبت منه نصة.

وتختتم الحلقة أحداثها بمواجهة بين فرج الجريتلي ورجب الجريتلي، حيث يتم الكشف عن أن لبنى (ندى موسى)هي ابنة إخلاص وأنهما قد أخبرا الأم أنها توفيت حتى لا تكون والدتها راقصة.

مسلسل إش إش الحلقة الأولى

دارت أحداث مسلسل إش إش الحلقة الأولى حول شروق (مي عمر) وهي شابة طموحة تعيش في منزل يجمعها مع والدتها إخلاص كابوريا (انتصار)، وهي راقصة معتزلة، إضافة إلى خالتها تيسير كابوريا (دينا)، التي كانت راقصة وهي متزوجة من بوشكاش (إدوارد). كما يقيم معهم نُصة، ابن تيسير وبوشكاش ويجسد شخصيته عصام السقا، بالإضافة إلى شقيقتها صفاء (شيماء سيف).

وعلى الرغم من أن إش إش تكره الرقص، بعكس شقيقتها صفاء، إلا أنها مطلوبة أكثر منها في العروض، لكنها ترفض العمل بشكل مستمر وتقرر أن تخرج للرقص فقط مرتين في الشهر من أجل إعالة أسرتها، في الوقت نفسه، تسعى لتطوير نفسها، فتلتحق بدورة لتعلم اللغة الإنجليزية، حيث وصلت إلى المستوى الثالث.

لقاء قدري بين إش إش ومختار

أثناء خروجها من أحد دروس اللغة الإنجليزية، كادت إش إش تتعرض لحادث بسيارة كان يقودها مختار (محمد الشرنوبي) ولكنها لا تتعرض لسوء وشرارة الإعجاب تندلع بينهما.

ومع تطور الأحداث، يحاول نُصة التقدم لخطبة إش إش، لكنها ترفض بحجة أنها تعتبره بمثابة شقيق لها، ولاحقًا، تحصل إش إش على فرصة للعمل كمدربة رقص لفتاة في المنزل مقابل أجر جيد، وذلك عبر مكرم شخاليل (علاء مرسي)، وهو ما يسعدها كثيرًا، وتطلب أن يُنادى عليها باسم ميس إش إش أثناء التدريب.

وبمجرد ذهابها للمنزل تتحدث إش إش مع شادية والدة فاتن، الفتاة التي تحتاج لتعلم الرقص بعدما طلقها زوجها لأنها لا تعرف كيف ترقص، وتكتشف شادية أن إش إش هي ابنة إخلاص كابوريا فتبدو على ملامحها الصدمة.

تتوالى الأحداث عندما يظهر مختار مجددًا أثناء إعطائها درس لفاتن، وتدرك إش إش أنه نفس الشخص الذي كاد أن يصدمها بالسيارة، لكنه يأتي هذه المرة برفقة لبنى، خطيبته، التي تمت خطبتها إليه خلال جلسة صلح بين رجب الحريتي، زوج والدته، وشقيقه فرج الجريتلي.

وعندما تعود إش إش إلى منزلها، تخبر والدتها بما حدث خلال الجلسة، فتصدمها الأخيرة بقرارها بعدم السماح لها بالعودة مجددًا إلى هناك بعدما سمعت اسم شادية ورجب الجريتلي، كما تبلغ شادية ابنتها أن إش إش لن تأتي مرة أخرى لتدريبها.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي.

وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة، وسوف يعرض عبر قنوات إم بي سي وبعض المنصات الإلكترونية الأخرى.

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