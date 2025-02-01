فنزويلا تطلق سراح 6 أمريكيين بعد لقاء بين مادورو ومبعوث ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عودة ستة مواطنين أمريكيين كانوا محتجزين في فنزويلا، وذلك بعد اجتماع مبعوث ترامب الخاص ريتشارد غرينيل مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأكد ترامب الخبر في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، حيث كتب: "تم إبلاغي للتو بأننا نعيد إلى الوطن ستة رهائن من فنزويلا".

كما نشر غرينيل صورة على موقع "إكس" تظهره مع الأمريكيين المحررين على متن طائرة، مما أثار تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين

ووفقا للبيت الأبيض، ركزت زيارة غرينيل إلى فنزويلا على جهود إدارة ترامب لإعادة اللاجئين الفنزويليين الذين لا تقبل الولايات المتحدة استقبالهم حاليا، بالإضافة إلى العمل على الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق إلغاء قرار تمديد "وضع الحماية المؤقتة" الذي أتاح لأكثر من 600 ألف فنزويلي البقاء في الولايات المتحدة.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم لدى إعلانها القرار: "شعب هذا البلد يريد التخلص من هذه الشرذمة. يريدون أن تكون مجتمعاتهم آمنة".

وأضافت: "سنتابع العملية ونقيم كل هؤلاء الأفراد الموجودين في بلادنا".

ومدد الرئيس السابق جو بايدن "وضع الحماية المؤقتة" لهؤلاء 18 شهرا قبل أيام من عودة ترامب إلى البيت الأبيض متعهدا تنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين.

ويمنح "وضع الحماية المؤقتة" للأجانب الذين لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم بشكل آمن بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية أو غير ذلك من الظروف "الاستثنائية".

وسعى ترامب لوضع حد للبرنامج في ولايته الأولى لكنه واجه معارضة قانونية.

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