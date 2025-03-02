الأحد 02 مارس 2025
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ثقافة وفنون

محمد هنيدي يساند الغلابة في الحلقات القادمة من مسلسل شهادة معاملة أطفال

شهادة معاملة أطفال،
شهادة معاملة أطفال، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، تشهد أحداث الحلقات القادمة من مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي، تغيير مجرى الأحداث.

ويبدأ عبد الستار الذي يقوم بدوره الفنان محمد هنيدي في مساندة الغلابة والدفاع عنهم.
 

وبدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي بدخوله المستشفى ودخوله في غيبوبة.

وظهرت مقبولة التي تلعب دورها الفنانة سما إبراهيم وهي زوجة عبد الستار الذي يلعب دوره الفنان محمد هنيدي مع ابنتها وهي في سن 20 عامًا، وتقف أمام والدها بعد إفاقته من الغيبوبة.


ويخرج عبد الستار الذي يلعب دوره الفنان محمد هنيدي وهو على كرسي متحرك، وترافقه نهى عابدين التي تلعب دور دكتورة تتابعه خلال السنوات الماضية، وينتشر خبر عودته من الغيبوبة عبر السوشيال ميديا.

 

ويقف عقله عند يوم الحادث فقط، والقضية التي كان سيترافع فيها، ولم يقتنع بأنه مر عليه 20 عامًا.

وتقوم زوجته مقبولة بالزواج من سعد الحامي الذي يلعب دوره الفنان صبري فواز، بعد رفع قضية طلاق على زوجها عبد الستار.

وذهب عبد الستار الكف لمكتبه ليجد عطية مدير مكتبه الذي يلعب دوره الفنان محمود حافظ، قام بتحويله لقاعة أفراح.

 

قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال


ويقدم النجم محمد هنيدى شخصية جديدة ومختلفة ضمن أحداث مسلسل “شهادة معاملة أطفال” الذى يخوض به دراما رمضان 2025، حيث يقدم شخصية محامي يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا ليجد تغيرات كثيرة حوله في المجتمع وتتوالى الأحداث.

 

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال


مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة محمد هنيدي ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين.

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