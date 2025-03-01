السبت 01 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، محمد هنيدي يفيق من الغيبوبة بالحلقة الثانية من شهادة معاملة أطفال

شهادة معاملة أطفال
شهادة معاملة أطفال

بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي بدخوله المستشفي ودخوله في غيبوبة.

وظهرت مقبولة التي تلعب دورها الفنانة سما ابراهيم وهي زوجة عبدالستار الذي يلعب دوره الفنان محمد هنيدي مع ابنتها وهي في سن 20 عامًا، وتقف أمام والدها بعد إفاقته من الغيبوبة.


ويخرج عبدالستار الذي يلعب دوره الفنان محمد هنيدي وهو علي كرسي متحرك، وترافقه نهي عابدين التي تلعب دور دكتورة تتابعه خلال السنوات الماضية، وينتشر خبر عودته من الغيبوبة عبر السوشيال ميديا.

ويقف عقله عند يوم الحادث فقط، والقضية التي كان ستترافع فيها، ولم يقتنع بأنه مر عليه 20 عامًا.

وتقوم زوجته مقبولة بالزواج من سعد الحامي الذي يلعب دوره الفنان صبري فواز، بعد رفع قضية طلاق علي زوجها عبدالستار.

وذهب عبدالستار الكف لمكتبه ليجد عطية مدير مكتبه الذي يلعب دوره الفنان محمود حافظ، قام بتحويله لقاعة أفراح.

 

قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال


ويقدم النجم محمد هنيدى شخصية جديدة ومختلفة ضمن أحداث مسلسل “شهادة معاملة أطفال” الذى يخوض به دراما رمضان 2025، حيث يقدم شخصية محامي يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا ليجد تغيرات كثيرة حوله في المجتمع وتتوالى الأحداث.

 

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال


مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة محمد هنيدي ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين.

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