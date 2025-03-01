أهلاوية ولا زملكاوية؟ عايدة رياضة تكشف عن انتمائها الكروي

كشفت الفنانة عايدة رياض، عن انتمائها الكروي سواء للنادي الأهلي أو لنادي الزمالك، مشيرة إلي أنها حريصة على متابعة مباريات كرة القدم، لا سيما عندما يلعب المنتخب الوطني.

تشجيع عايدة رياض لنادي الزمالك

وأكدت عايدة رياض، أنها تنتمي لنادي الزمالك وتعتبر نفسها زملكاوية حتى النخاع، ولكنها تشجع المنتخب الوطني قبل الزمالك.

زملكاوية عايدة رياضة وحب المنتخب

وتابعت خلال لقائها ببرنامج “خط أحمر” المذاع على قناة “الحدث اليوم”: “أنا زملكاوية وأهلاوية لما يكون المنتخب بيلعب، المهم مصر أولًا، وأنا متابعة كويسة للكرة، وعندنا نجوم زي محمد صلاح وعمر مرموش وزيزو، ومواهب عظيمة في كل المجالات، مش بس في الرياضة، ورياضتي المفضلة الكرة والجمباز”.

وواصلت: “عندنا علماء وأطباء ومهندسين عالميين، والتاريخ شاهد على عظمة بلدنا إحنا لما بنروح أي مكان في العالم، بنكون الأفضل و100 مرة”.

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