الثلاثاء 18 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مهجة عبد الرحمن تبكي على الهواء بسبب حلم عن أحمد زكي (فيديو)

أحمد زكي، فيتو
أحمد زكي، فيتو

أكدت الفنانة مهجة عبد الرحمن بطلة فيلم "البيه البواب"، أن الفنان الراحل أحمد زكي، كان شخصا طيبا ومتواضعا جدًا، على عكس ما يردد البعض بأنه كان "شخص عصبي".

 

صفات أحمد زكي في الكواليس 

وأضافت لقاء خاص مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج تفاصيل، المذاع عبر قناة صدى البلد 2، أن الفنان أحمد زكي كان من الممكن أن يتعصب أثناء العمل فقط من أجل الاهتمام بتفاصيل الشخصية التي يقدمها ضمن أحداث الفيلم، وإنما في الحقيقة قلبه طيب جدًا.

 

موقف مهجة عبد الرحمن مع أحمد زكي 

وتابعت حديثها على الفنان أحمد زكي، قائلة: "أنا كنت بعيط على أحمد زكي كتير جدًا، لغاية ما ظهر لي الراحل ممدوح وافي في رؤية وقال لي بطلي عياط على أحمد زكي، أنتي هتعذبيه دنيا وآخرة، الله يرحمه".

 

 

 

نوبة بكاء مهجة عبد الرحمن 

ودخلت مهجة عبد الرحمن، في نوبة بكاء خلال اللقاء وهي تتحدث عن الراحل أحمد زكي، قائلة: "الدموع وقفت عن أحمد زكي بعد رؤية ممدوح وافي، وبعدها وأنا بصلّي جالي ممدوح وافي وهو يضحك ووجه منور مثل البدر، وقالي: اشمعنى بتدعي لأحمد وأنا لأ، أقسم بالله هذا حصل، وما زلت بدعي لهما حتى اليوم، وقبل النوم بقرأ لهما الفاتحة مع والدي ووالدتي والأنبياء وجميع الموتى".

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