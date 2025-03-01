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رياضة

بيسيرو يستقر على مهاجم الزمالك الأساسي أمام إنبي بالدوري

بيسيرو
بيسيرو

 استقر البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على مهاجم الزمالك الأساسي في مباراة إنبي المقبلة في الدوري الممتاز.

 

وشهدت الـ3 مباريات التي أدارها بيسيرو مع الزمالك مشاركة الجزيري كأساسي في مواجهتين أمام بتروجت والأهلي، فيما شارك ناصر منسي في مباراة بشكل أساسي وكانت أمام زد.

 

من هو مهاجم الزمالك في مباراة إنبي 

وعلمت فيتو أن بيسيرو سيدفع بناصر منسي أساسيا في مباراة إنبي لما قدمه اللاعب في لقاء زد بالإضافة لتسجيله هدفا مميزا.

وسيتواجد سيف الدين الجزيري على مقاعد البدلاء كورقة رابحة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إنبي في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها مساء يوم الثلاثاء المُقبل.

موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة 

تنطلق مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء. 

وتنقل مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة. 

الزمالك يتعادل مع زد في الدوري الممتاز 

وسقط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي مع زد بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت يوم الخميس الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز 

سجل هدف زد اللاعب مصطفى زيكو في الدقيقة 25، وتعادل ناصر منسي للزمالك في الدقيقة 45+5.

وتعرض محمد شحاتة لاعب الزمالك للطرد في الدقيقة 90+4 بعد حصوله على إنذارين.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، كما رفع زد رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر.

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