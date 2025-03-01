النصر يواجه أزمة في مباراته أمام استقلال طهران بدوري أبطال آسيا بسبب رونالدو

يواجه فريق النصر السعودي ازمة قبل مواجهة استقلال طهران الإيراني مساء غدا الإثنين ضمن منافسات الذهاب لثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأكدت صحيفة "اليوم" السعودية أنه بات في حكم المؤكد غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم وقائد النصر السعودي عن مباراة فريقه المقبلة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.



النصر والعروبة

وشارك رونالدو مساء الجمعة الماضي في خسارة فريقه أمام العروبة بهدفين مقابل هدف بالجولة 23 من دوري روشن للمحترفين.

ولم يعلن النصر رسميا عن طبيعة إصابة "الدون".

ويمثل غياب رونالدو عن النصر صدمة حيث يتصدر النجم البرتغالي قائمة هدافي فريقه في دوري الأبطال برصيد 6 أهداف بفارق هدف عن متصدري هدافي المسابقة هذا الموسم، سالم الدوسري "الهلال" وجاسبر أساني "جوانجزو".

وإلى جانب رونالدو فإن المدافع علي لاجامي سيستمر غيابه عن النصر إذ لم يتعاف من الإصابة التي كان قد تعرض لها في التدريبات خلال وقت سابق.

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