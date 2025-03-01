مسلسلات رمضان 2025، أحمد العوضي يتورط في جريمة قتل بالحلقة الأولى من"فهد البطل"

مسلسلات رمضان 2025 ، انطلق مسلسل فهد البطل والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي في رمضان 2025، حيث بدأت الحلقة الأولى بأحداث مثيرة، وظهرت كارولين عزمي في المشاهد الأولي بدور راوية وهي شقيقة “فهد” أحمد العوضي وتعمل هي وشقيقها في معرض رخام يملكه الحاج حيدر، الذي حاول أن يغتصبها أثناء فترة عملها في المعرض وينقذها القدر بمجئ شقيقها “فهد” إلى المعرض ويرى شقيقته تحت يد المعلم حيدر الذي يحاول أن يغتصبها، فيقتله فهد بعدما ضربه ضربا مبرحا دفاعا عن شرف شقيقته.

مسلسل فهد البطل الحلقة الأولى

وتتوالى الأحداث، ويتم إلقاء القبض علي فهد البطل وتحكم عليه المحكمة بالسجن 3 سنوات، بعد قتله حيدر الذي حاول أن يغتصب شقيقته راوية التي تدخل في حالة انهيار عصبي بعد سماعها الحكم على شقيقها.

وتنتقل الأحداث، بطريقة الفلاش باك بالمنيا في عام 1997، ويظهر أحمد العوضي بشخصية أخري بجانب شخصية “فهد”، حيث أنه ظهر بشخصية حماد ولديه ولد يدعى رفعت وابنة تدعي زينب ووالده أحمد أبو داود عمدة البلد الذي قرر أن ينقل العمدية لديه بسبب مرضه، ويدخل حماد بعدها في صراعات مع شقيقه الأكبر غلاب.

مسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبدالسلام، وتأليف محمود حمدان.

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