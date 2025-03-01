الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، أحمد العوضي يتورط في جريمة قتل بالحلقة الأولى من"فهد البطل"

مسلسل فهد البطل،
مسلسل فهد البطل، فيتو

مسلسلات رمضان 2025 ، انطلق مسلسل فهد البطل والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي في رمضان 2025، حيث  بدأت الحلقة الأولى بأحداث مثيرة، وظهرت كارولين عزمي في المشاهد الأولي بدور راوية وهي شقيقة “فهد” أحمد العوضي وتعمل هي وشقيقها في معرض رخام يملكه الحاج حيدر، الذي حاول أن يغتصبها أثناء فترة عملها في المعرض وينقذها القدر بمجئ شقيقها “فهد” إلى المعرض ويرى شقيقته تحت يد المعلم حيدر الذي يحاول أن يغتصبها، فيقتله فهد بعدما ضربه ضربا مبرحا دفاعا عن شرف شقيقته.

 

مسلسل فهد البطل الحلقة الأولى 

وتتوالى الأحداث، ويتم إلقاء القبض علي فهد البطل وتحكم عليه المحكمة بالسجن 3 سنوات، بعد قتله حيدر الذي حاول أن يغتصب شقيقته راوية التي تدخل في حالة انهيار عصبي بعد سماعها الحكم على شقيقها.

وتنتقل الأحداث، بطريقة الفلاش باك بالمنيا في عام 1997، ويظهر أحمد العوضي بشخصية أخري بجانب شخصية “فهد”، حيث أنه ظهر بشخصية حماد ولديه ولد يدعى رفعت وابنة تدعي زينب ووالده أحمد أبو داود عمدة البلد الذي قرر أن ينقل العمدية لديه بسبب مرضه، ويدخل حماد بعدها في صراعات مع شقيقه الأكبر غلاب.

 مسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في  بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبدالسلام، وتأليف محمود حمدان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسلات رمضان 2025 مسلسل فهد البطل أبطال مسلسل فهد البطل أحمد العوضي أحمد العوضي مسلسل فهد البطل
ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من ياسمين عبد العزيز بعد حلقة العوضي مع رامز جلال

غياب الزواج الشرعي ينفي النسب، حيثيات حكم رفض نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر (مستند)

لسه بتحب ياسمين عبد العزيز؟ أحمد العوضي يعلق بعد إعلان زواجه الجديد

مسلسلات رمضان 2025، أحمد العوضي يتورط في جريمة قتل بالحلقة الأولى من"فهد البطل"

مسلسل معاوية الحلقة 1، ميلاد معاوية ووالدته تتنبأ له بسيادة العرب

أهلاوية ولا زملكاوية؟ عايدة رياضة تكشف عن انتمائها الكروي

تقارير تكشف مصدر انفجار منطقة المزة بدمشق

أحمد العوضي يعلن زواجه بعد رمضان ويكشف مشكلته مع بيومي فؤاد

منوعات

المزيد

عشرات القتلى والمصابين في تصادم حافلتين غرب بوليفيا

رمضان في شارع المعز، فوانيس وفرحة بأول يوم بالشهر الكريم (صور)

حملة دولية لتفكيك شبكة استغلال الأطفال عبر الذكاء الاصطناعي

بهجة مطفية، كيف احتفل أهالي غزة بأول أيام شهر رمضان؟ (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

مع أول أيام رمضان، سعر السكر اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

بداية قوية لـ"العتاولة 2" بمشاركة فيفي عبده وباسم سمرة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، عمر بن عبد العزيز زاهد العلماء وعادل الأمراء

أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر: رمضان شهر النور والهدى وصيامه شكر لنزول القرآن

الإفتاء توضح حكم وضع العطر للنساء في نهار رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية