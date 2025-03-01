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رياضة

شوط أول سلبي بين أتليتكو مدريد وبيلباو في الدوري الإسباني

أتليتكو مدريد، فيتو
أتليتكو مدريد، فيتو

الدوري الإسباني، تعادل أتلتيكو مدريد مع نظيره أتليتك بيلباو بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت على أرضية ملعب "ميتروبوليتانو" ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

تشكيل أتليتكو مدريد ضد أتليتك بيلباو

أوبلاك، جالان، لينجليت، لو نورمان، مولينا، لينو، دي باول، باريوس، جوليانو، سورلوث، جريزمان.

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 وفي نفس الجولة خسر فريق ريال مدريد أمام نظيره ريال بيتيس بنتيجة 1-2 في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب "بينتو فيامارين" في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني (الليجا).

افتتح ريال مدريد التسجيل عن طريق إبراهيم دياز في الدقيقة 10، قبل أن يتعادل ريال بيتيس في الدقيقة 30 عن طريق جواو لوكاس دي سوزا، وسجل هدف فوز بيتيس اللاعب الإسباني إيسكو نجم الميرنجي السابق من ركلة جزاء في الدقيقة 53.

تشكيل ريال مدريد ضد ريال بيتيس

في حراسة: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجير - دافيد ألابا - فيرلان ميندي.

في خط الوسط: لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - براهيم دياز.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي – رودريجو

بهذه النتيجة يتواجد ريال مدريد في المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، في حين أن ريال بيتيس لديه 38 نقطة في المركز السادس.

وفاز ريال مدريد على ريال بيتيس، بهدفين دون رد، في مباراتهما في الدور الأول من هذا الموسم على ملعب "سانتياجو برنابيو".

قائمة ريال مدريد أمام ريال بيتيس 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - فران

الدفاع: ديفيد ألابا - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي - راؤول أسينسيو.

الوسط: إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - أورلين تشاوميني - أردا جولر - شيما أندريس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك - إبراهيما دياز.

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