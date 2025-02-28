الجمعة 28 فبراير 2025
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رياضة

قائمة ريال مدريد لمواجهة بيتيس في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن إنشيلوتي مدرب فريق  ريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة نظيره فريق ريال بيتيس، غدا السبت، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري. 

 

قائمة ريال مدريد أمام ريال بيتيس 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - فران

الدفاع: ديفيد ألابا - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي - راؤول أسينسيو.

الوسط: إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - أورلين تشاوميني - أردا جولر - شيما أندريس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك - إبراهيما دياز.

 

وتُقام المباراة بين فريقي  ريال مدريد وريال بيتيس في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

 

فالفيردي يواصل الغياب عن مباريات ريال مدريد

 ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن الطاقم الفني للنادي الملكي يركز بشكل كامل على تجهيز اللاعب لموقعة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، بعد غيابه عن مواجهتي جيرونا وريال سوسيداد، وربما عن لقاء بيتيس أيضًا.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن حالة فالفيردي البدنية لا تزال لغزًا، حيث ظهر بأداء باهت ضد مانشستر سيتي، قبل أن يبتعد عن المباريات بسبب الحاجة إلى راحة إضافية.

ورغم تواجده ضمن قائمة مباراة جيرونا، إلا أنه لم يشارك، كما لم يتم استدعاؤه لمواجهة ريال سوسيداد رغم حضوره التدريبات، وغيابه عن المران الأخير يزيد من الغموض حول مدى جاهزيته لمواجهة أتلتيكو مدريد، خاصة أن دوره حيوي سواء في خط الوسط أو كظهير أيمن.

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