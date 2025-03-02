الأحد 02 مارس 2025
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حوادث

تشريح جثة رضيع عثر عليها أمام أحد المستشفيات بالمطرية

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

صرحت نيابة المطرية بدفن جثة طفل رضيع عثر عليه أمام أحد المستشفيات بمنطقة المطرية عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، حيث تعرض للعقر من كلب حتى الموت وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


تلقي قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة طفل رضيع ملقى في الشارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة طفل حديث الولادة، تركته إحدى السيدات في الشارع، وتعرض لعقر كلب ضال ما أسفر عن وفاته، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية، جهودها لضبط المتهمة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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