دنيا الظلمات، طارق الشيخ يكشف عن أصعب فترة في حياته (فيديو)

قال المطرب الشعبي طارق الشيخ: "أكتر فترة كانت صعبة في حياتي اللي من 2005 إلى 2007، كنت تايه ومش عارف طريقي في الغناء رايح فين، كان ظاهر لون من الغناء جعل القريبين مني وأصدقائي يقولولي أنت فين".

أصعب فترة على طارق الشيخ

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "في أوضة ضلمة" المذاع على قناة "هي":"انا كنت في دنيا الظلمات من 2005 لـ 2007، في الفترة دي كنت عملت ألبوم ومحصليش نصيب فيه، وحصل اختلاف بيني وبين الشركة المنتجة اللي هي شركة الاصدقاء فقامت الشركة بجمع البروفات القديمة ليا وجمعتها في ألبوم ونزلته فطبعا الألبوم طلع وحش جدا ".

وقفة طارق الشيخ مع نفسه

وتابع الفنان طارق الشيخ:"الألبوم ده أثر عليا جدا في السوق وفجأة لقتني مش موجود فنيا، وقتها ركزت مع نفسي واصدقائي والقريبين مني وقفوا معايا".

ألبوم اجرح

ولفت: "علشان أعدي الفترة الصعبة أو المظلمة دي قررت أعمل لنفسي ألبوم اللي هو شريط اجرح، عملت فيه 4 أغاني وشركة الاصدقاء قابلتني تاني وكنت وقتها زعلان بس حبيت اني أتجاوز الفترة دي ورجعنا التعاون تاني وكسرنا الدنيا".

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