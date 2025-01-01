تفاصيل أحدث أغنيات طارق الشيخ فى 2025 (فيديو)

اطلق المطرب الكبير طارق الشيخ أغنيته الجديدة بالتزامن مع قدوم عام 2025 وتأتي الأغنية باسم «الفترة اللي فاتت » من كلمات محمود سوستا، ألحان خالد سلطان، توزيع وصولوهات نوار البحيرى، ميكس وماستر محمد جودة، وصولو كولا نادر الشاعر.

كلمات أغنية الفترة اللي فاتت لـ طارق الشيخ

وتقول كلمات الأغنية:

كان نفسي تكملوا معايا.. بس الحرام مبيدومش

ما لو انتو كنتو ولاد حلال.. كانت عشرتنا متهونش

بس عادي أديني بتعلم، اعرف صحبك وعليه علم.. مش شكرانيه والله ف نفسي بس يكفي إن أنا مبخونش

بجحين بطريقة لا تعقل ضربتهم جتلي ف مقتل قال إيه ومش عايزني أزعل

ده انتو ليكم وقت روقة اوعدكو الفترة الجاية مش هتصعبوا تاني عليا

وهرد الضربة ب 100 الكلام علي صحة وفوقة

ف الفترة اللي فاتت ناس كتير ف عنيا ماتت والسنين والعشرةهانت والخيانة بانت ف عينكو.

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