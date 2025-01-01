الأربعاء 01 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تفاصيل أحدث أغنيات طارق الشيخ فى 2025 (فيديو)

طارق الشيخ.فيتو
طارق الشيخ.فيتو

اطلق المطرب الكبير طارق الشيخ  أغنيته الجديدة بالتزامن مع قدوم عام 2025 وتأتي الأغنية باسم «الفترة اللي فاتت » من كلمات  محمود سوستا، ألحان خالد سلطان، توزيع وصولوهات نوار البحيرى، ميكس وماستر محمد جودة، وصولو كولا نادر الشاعر.

كلمات أغنية الفترة اللي فاتت لـ طارق الشيخ

وتقول كلمات الأغنية: 

كان نفسي تكملوا معايا.. بس الحرام مبيدومش

 ما لو انتو كنتو ولاد حلال.. كانت عشرتنا متهونش

بس عادي أديني بتعلم، اعرف صحبك وعليه علم.. مش شكرانيه والله ف نفسي بس يكفي إن أنا مبخونش

 بجحين بطريقة لا تعقل ضربتهم جتلي ف مقتل قال إيه ومش عايزني أزعل

 ده انتو ليكم وقت روقة اوعدكو الفترة الجاية مش هتصعبوا تاني عليا

 وهرد الضربة ب 100 الكلام علي صحة وفوقة

 ف الفترة اللي فاتت ناس كتير ف عنيا ماتت والسنين والعشرةهانت والخيانة بانت ف عينكو.

 

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