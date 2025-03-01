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رياضة

ليفركوزن يفوز على آينتراخت فرانفكورت 4-1 في الدوري الألماني

باير ليفركوزن
باير ليفركوزن

فاز فريق  باير ليفركوزن على نظيره فريق آينتراخت فرانكفورت بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من  الدوري الألماني.

وسجل رباعية ليفركوزن كل من تيلا وموكيلي وباتريك شيك وجارسيا في الدقائق 26 و29 و33 و62، بينما جاء هدف فريق فرانكفورت عن طريق ايكيتيكي في الدقيقة 37.  

 

تشكيل ليفركوزن أمام آينتراخت فرانفكورت في الدوري الألماني 

وجاء تشكيل فريق ليفركوزن مكون من:

في حراسة المرمي: هراديكي

خط الدفاع: نورديم وكيلي، جوناثان تاه، ماريو  هيرموسو، جيريمي

خط الوسط: أليكس  جارسيا، جرانيت شاكا، أليكس جريمالدو، ناثان  طلا

خط الهجوم:فلوريان  فيرتز، باتريك شيك

 

ترتيب بايرن ليفركوزن وفرانفكورت 

وبتلك النتيجة يحتل فريق ليفركوزن المركز الثاني برصيد 53 نقطة بينما آينتراخت فرانكفورت في المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

وفاز باير ليفركوزن على هولشتاين كيل بثنائية نظيفة في الجولة الماضية من البوندزليجا بينما خسر آينتراخت فرانكفورت من بايرن ميونخ برباعية نظيفة في نفس الجولة.

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باير ليفركوزن آينتراخت فرانكفورت الدوري الألماني

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