غدا، بدء تقنين أوضاع دفعة جديدة من أراضي العبور الجديدة

كشف جهاز مدينة العبور الجديدة عن استقبال دفعة جديدة من المواطنين، الذين تم اعتماد توفيق الأوضاع لأراضيهم بمنطقة الأمل التابعة للمدينة، لاستكمال إجراءات التقنين.

وناشد الجهاز المواطنين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، علمًا بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته، حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وذلك بداية من غدا الأحد 2 مارس حتى الأربعاء 5 مارس.

استكمال إجراءات توفيق الأوضاع

وحدد جهاز مدينة العبور الجديدة المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع، وتكون كالآتي:

- أصل عقد البيع الابتدائي السابق تقديمه مع الطلب ومستندات تسلسل الملكية.

- صورة من تحقيق الشخصية والأصل للاطلاع.

- أصل إيصال تسليم الطلب الصادر من البريد (في حالة فقد الأصل يتم تقديم شهادة من البريد تفيد تقديم الطلب في الميعاد).

- شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي باسم جهاز مدينة العبور الجديدة يمثل قيمة الدفعة المقدمة تحت الحساب والخاصة بالعلاوات المقررة.

وقائمة الأسماء كالتالي:

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسؤولي الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، لمناقشة التعاون بشأن تعظيم الاستفادة من الإعلانات على الطرق والمحاور بعدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن الوزارة تهدف إلى تنظيم وتنمية قطاع الإعلانات بالمدن الجديدة، وتحسين الصورة الحضارية والجمالية لها، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية للمشروعات العمرانية، وضمان الالتزام بالمعايير الجمالية والبيئية.

ونوه الوزير بأنه تم إجراء الحصر المكاني لجميع الإعلانات على الطرق العامة بالمدن الجديدة، حيث تم الانتهاء من الرصد المكاني لجميع الإعلانات داخل المدن الجديدة، ويتم التعامل مع الإعلانات المخالفة.

وخلال اللقاء، تم استعراض أوجه التعاون والجهود المبذولة من قبل الشركة في تنظيم إعلانات الطرق بعدد من المدن الجديدة، كما تم عرض تقرير خاص بأعمال الشركة في هذا الشأن والتخطيط للإعلانات بالمحاور والطرق بتلك المدن بهدف الاستفادة وتعظيم الموارد بها، بجانب مناقشة أنماط الإعلانات التي تتناسب مع الطرق ومراعاة كافة التصميمات.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، لمتابعة سير العمل بالمشروعات التي تتولى تنفيذها شركة أبناء حسن علام، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولي الشركة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تقدم كل الدعم لجميع شركات المقاولات الوطنية، من أجل دفع معدلات التنمية، ومواصلة مسيرة النهضة العمرانية، والانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات في المواعيد المحددة وبأعلى معايير الجودة، مشددًا على ضغط معدلات التنفيذ، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات.

وناقش وزير الإسكان، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها شركة أبناء حسن علام، وفي مقدمتها المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، ومشروعات مدينة سانت كاترين، ومشروعات مدينتي العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة والهيئة وأجهزة المدن الجديدة، تقدم كل أوجه الدعم لسرعة إنهاء المشروعات، وتذليل العقبات والصعاب لدفع معدلات الأداء.

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع الممشى السياحي بالكورنيش بمدينة المنصورة الجديدة، والذي يعد من أبرز المعالم الترفيهية في المدينة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورئيس جهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمكونات الممشى، والذي يمتد بطول 4.2 كيلو متر على ساحل البحر المتوسط، ويهدف إلى توفير بيئة ترفيهية متكاملة لسكان المدينة وزوارها، ويتميز بتوفير مسارات مخصصة للمشاة، وأخرى للجري وركوب الدراجات، مما يجعله وجهة مثالية لممارسة الرياضة والاستمتاع بالطبيعة.

كما تم تصميم المشروع ليشمل مساحات مفتوحة ويضم العديد من المرافق الترفيهية، بما في ذلك كافيتريات ومطاعم متنوعة بالإضافة إلى برجولات ومقاعد جلوس موزعة على طول الممشى، كما تم تخصيص مناطق لألعاب الأطفال، مما يجعله مناسبًا للعائلات، وتم تجهيز الممشى بالخدمات الأساسية، مثل دورات المياه العامة ومواقف السيارات، ويحتوي على مساحات خضراء واسعة، ومشايات تمتد على طول الشاطئ، مما يضفي طابعًا جماليًّا مميزًا على المنطقة.

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