الرواق الأزهري يكرم 250 فائزًا في مسابقه القرآن الكريم ببني عدي

نظم فرع الرواق الأزهري المسابقة السنوية في حفظ القرآن الكريم والأريعين النووية وأداء الابتهالات والمدائح النبوية بقرية بني عدي بمحافظة أسيوط للعام الثاني على التوالي.

وشارك فيها أكثر من ١٧٠٠ متقدم من حفظة كتاب الله والأحاديث النبوية المطهرة، من دارسي الرواق الأزهري، بحضور فضيلة أ.د محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر وذلك وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر،

وفاز في المسابقة 250 من ببني عدي كرمهم الرواق الأزهري.

أهمية دعم القائمين على حفظ القرآن الكريم من خلال الحرص على الحفظ والعمل

وخلال كلمته في الحفل الذي أقيم تكريمًا لحفظة القرآن الكريم، أكد د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، على أهمية دعم القائمين على حفظ القرآن الكريم من خلال الحرص على الحفظ والعمل والتدبر، مضيفًا أن بني عدي قد اشتهرت بكونها مركزًا للعلماء وحفظة كتاب الله، وتوجه بكلمات تشجيعية إلى حفظة القرآن الكريم، قائلًا "أنتم قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وحائط الصد الذي يدافع عن الأمة، وستتوجون بتاج الكرامة يوم القيامة، كما وعد سيدنا رسول الله عليه وسلم."

كما أكد الجندي على أهمية الاستمرار في حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية حيث إنهما يمثلان مصدري التشريع الإسلامي، لتشكيل سد منيع يدافع عن الدين الإسلامي في عصر كثرت فيه الفتن.

من جانبه نقل د. هاني عودة، للحضور تحيات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مؤكدًا دعم الأزهر الشريف لمثل هذه الأنشطة، كما وجه الشكر للقائمين على تنظيم الفعالية، مؤكدًا على أهمية الرسالة التي يحملها القرآن الكريم كدستور للأمة، كما أشار إلى أن الله تعالى أراد للأمة أن تكون خاتمة الأمم، معبرًا عن دور النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم ومعجزته الباقية.

وفي رسالة له أكد د. عودة على أهمية دور أولياء الأمور في توجيه أبنائهم نحو القرآن، حيث قال: "خذوا بأيدي أولادكم إلى القرآن، فالمولى عز وجل أعد لكم لهم فضلًا كبيرًا وثوابًا عظيما لأنكم أهل الله وخاصته"، كما وجه رسالة للطلاب، حثهم فيها على الاستمرار في حفظ القرآن الكريم، مهما كانت أعباء الدراسة، وأوضح أن حفظ كتاب الله يعزز الثروة اللغوية لديهم وينشط الذاكرة، إضافة إلى أنه شفيعهم يوم القيامة، كما أكد على أهمية التعايش مع كتاب الله من خلال رواق القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال رواق العلوم الشرعية والعربية، كما أوصى المحفظين بالمحافظة على الأمانة وحمل رسالة تحفيظ كتاب الله تعالى.

وأضاف أن فضيلة الإمام الأكبر وجّه بتدشين المنصة العالمية لأروقة الجامع الأزهر، لنقل الرواق الأزهري من المحلية إلى العالمية، حيث بلغ عدد أروقة حفظ القرآن الكريم ١٢٥٠ فرعًا، و٥٠٠٠ دارس على المستوى العالمي تقدموا من ٩٣ دولة.

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