مسلسل وتقابل حبيب الحلقة الأولى، ياسمين عبد العزيز تتعرض للخيانة

مسلسلات رمضان 2025، تبدأ أحداث الحلقة الأولى من مسلسل وتقابل حبيب بالتعريف بشخصية ليل الحسيني (ياسمين عبد العزيز)، وهي سيدة متزوجة من يوسف (خالد سليم) وتعيش معه في منزل كبير يضم أسرته، بما في ذلك والديه وأشقاؤه فارس وحازم.

اكتشاف ياسمين عبد العزيز أنها حامل للمرة الثالثة

تكتشف ليل في بداية الحلقة أنها حامل، ويبدو أن يوسف يتلقى الخبر بسعادة أمامها، لكنه في الحقيقة يناقش الأمر مع والدته، ويعبران عن رفضهما لهذا الحمل، بل وتشجعه والدته على ضرورة إنهائه، إلا أنهما لا يظهران لـليل مشاعرهما الحقيقية.

على الجانب الآخر، تستقبل والدة ليل وجدها هذا الخبر بسعادة غامرة، غير مدركين لموقف يوسف ووالدته الحقيقي، وتعيش ليل حياة مستقرة مع ابنتها من يوسف وتحظى بثناء دائم من حماتها، مما يجعلها تشعر بالراحة والأمان.

نيكول سابا تفسد سهرة ياسمين عبد العزيز وخالد سليم

مع تقدم الأحداث، تحتفل ليل بعيد زواجها من يوسف، وكانت تخطط لقضاء سهرة هادئة معه ومشاهدة فيلم، إلا أن خططها تتغير وتقرر أن يسهرا سويا في أحد المطاعم، وكانت السهرة تسير بصورة جيدة حتى تظهر رقية العسكري (نيكول سابا)، وهي صاحبة شركة حديد تنافس شركة يوسف.

تقتحم رقية السهرة وتجلس إلى جوار يوسف في المطعم، مما يثير غضب ليل، فتقرر إنهاء السهرة والعودة إلى المنزل مع زوجها، وتصل الحلقة إلى ذروتها عندما يتم الكشف عن المفاجأة الكبرى وهي أن رقية العسكري ليست مجرد منافسة في العمل بل هي في الحقيقة زوجة يوسف.

وعلى هامش الحلقة يتم الكشف عن أن شهد (منة عرفة)، وهي ابنة رجل وامرأة يعملان في المنزل ويديرانه، تنشأ بينها وبين حازم، الابن الأصغر في أسرة يوسف، علاقة عاطفية، إلا أن الأمور تأخذ منعطفًا خطيرًا عندما يكتشف ابن عم شهد هذه العلاقة، ويبدأ في ابتزازها، مهددًا بفضحها إن لم توافق على الزواج منه.

وعندما يواجه الأب ابنته بشأن هذا الزواج الغريب، تفاجئه بأنها ستفكر في الأمر، مما يجعله في حالة صدمة، ويدفعه إلى مطالبة والدتها بالضغط عليها لمعرفة السبب الحقيقي وراء قبولها لهذا الزواج غير المتوقع.

تتر مسلسل وتقابل حبيب بتوقيع إليسا

طرحت اليوم السبت، أول أيام رمضان، الحلقة الأولى من مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز.

وجاء تتر المسلسل بتوقيع الفنانة إليسا، والأغنية من كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، ومقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

ومسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

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