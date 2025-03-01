الحلقه الأولى من الحلانجي، محمد رجب نصاب وطارق صبري مدمن ومحمد لطفي رئيس عصابة

مسلسلات رمضان 2025 بدأت أحداث الحلقة الأولي من مسلسل الحلانجي بظهور طه الحلانجي، الذي يلعب دوره الفنان محمد رجب، وهو يستطلع لإحدى الجرائد، ويدبر لأولي عمليات النصب التي سيقوم بها، ويقوم طه بسرقة عربية أحد رجال الأعمال.



كما يظهر الفنان محمد لطفي في شخصية المعلم لامبورجيني خليل، ويتعاون مع الحلانجي ليقوم بشراء السيارة التي قام بسرقتها.

ويعمل طه الحلانجي في بيع المواد الممنوعة، ويتعاون مع أحد المعلمين لكن يقوم بالنصب عليه، لكن يقوم الحلانجي باسترجاع بضاعته.

ويظهر الفنان طارق صبري وهو مدمن للمخدرات ويدخل في مشادات مع زوجته بسبب إدمان المخدرات ويحاول قتل نفسه.

وتظهر الفنانة ميمي جمال في شخصية انشراح والدة محمد رجب، وهو تقوم بالتعصب علي أحد الزبائن بسبب مرسلة مدرسة ابتدائية.

وتظهر حبيبة طه الحلانجي التي تلعب دورها الفنانة أيتن عامر، .

ويتم إيقافهم من قبل رجال المباحث ويتم الكشف علي بطاقة طه الحلانجي، ولكنه يقوم باشتغال الضابط أنه حبيبته تعاني من مرض، وهو يحاول إخراجها من الحالة النفسية السيئة التي تعاني منها.

وانتهى القائمون على عملية المونتاج اللازمة لمسلسل “الحلانجي”، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب من مونتاج نصف حلقات العمل، لتكون جاهزة للعرض.

وتشهد أحداث العمل محاولة يقوم بها محمد لطفي الذى يلعب شخصية رئيس مجموعة من النصابين، لضم (طه الحلانجي) الذى يلعب دوره الفنان محمد رجب للعمل معه في عصابته، ولكنه يضع له شروطًا تعجيزية، تجعله يدخل في مشاكل معه.

ويظهر محمد رجب ضمن أحداث العمل باسم طه الحلانجي الذي يقوم بعمليات نصب على بعض الشخصيات في العمل، ويتهم في قضية قتل تجعله مهددًا خلال الأحداث.

أبطال مسلسل الحلانجي

مسلسل الحلانجي، بطولة الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.



تفاصيل مسلسل الحلانجي

وتدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول الشخصية النصاب التي يقدمها محمد رجب، ويتناول العمل جانب الشر وتدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.