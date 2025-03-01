موعد عزاء والدة الفنان باسم سمرة

أعلن هشام سمرة شقيق الفنان باسم سمرة موعد عزاء والدتهما.

وكتب هشام سمرة في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: العزاء غدا الأحد في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وأعلن الفنان باسم سمرة صباح اليوم، عن وفاة والدته، وذلك من خلال حسابه الرسمي على “فيس بوك”.

وفاة والدة باسم سمرة

وكتب باسم سمرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:"توفيت إلى رحمه الله أمي أسألكم بحق الشهر الفضيل الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، اللهم اغفر لها مغفرة بحجم عطائك الذي لا ينضب، وتغمدها برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء خلقته اللهم نجّها من عذاب القبر وعذاب النار، واحشرها مع الصالحين الأتقياء.. صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بإذن الله فى مسجد الصباح أخر شارع الهرم".

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