ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بـ فيديو كوميدي من كواليس"وتقابل حبيب"

شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز جمهورها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام فيديو من كواليس مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي تخوض به سباق دراما رمضان 2025.

وظهرت ياسمين عبد العزيز في الفيديو برفقة الفنانة بدرية طلبة، والفنانة إيمان السيد، قائلة: "المسلسل خلاص ابتدى ينور".

وكشت بدرية طلبة عن أن اسم الشخصية التي تقدمها في المسلسل هو "تونة"، أما إيمان السيد فكشفت أن اسمها في العمل هو "بيبو".

مسلسل "وتقابل حبيب" من بطولة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي وأنوشكا وخالد سليم ونيكول سابا وبسنت شوقي وحنان سليمان وإنجي كيوان وندى موسى ورشوان توفيق وصلاح عبدالله ومحمود ياسين ومنة عرفة وسلمى غريب، بتول حداد وأحمد عبدالله وندا أكرم ومحمد الدسوقي وسارة خزبك وطارق محمد وريم رأفت ودينا حسن وسمر عبدالوهاب وإيمان السيد وبدرية طلبة، وهو من إخراج محمد الخبيري وتأليف عمرو محمود يس.



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