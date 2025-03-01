السبت 01 مارس 2025
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نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظّم ندوة حول إدارة العقود الإنشائية

نقابة المهندسين بالاسكندرية
نقابة المهندسين بالاسكندرية

 نظمت النقابة برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي بالتعاون بين لجنتي الإسكان والمشروعات الهندسية وكذلك العلوم الهندسية والتدريب، ندوة علمية متخصصة بعنوان "إدارة العقود الإنشائية"، وذلك بحضور عدد كبير من المهندسين والمتخصصين في إدارة المشروعات والعقود الهندسية، وذلك بحضور  الدكتور مصطفى الحضري أمين النقابة والمهندس وليد ماضي أمين الصندوق، يأتى ذلك في إطار جهود النقابة المستمرة لتطوير مهارات المهندسين وتعزيز المعرفة الهندسية

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 افتتح الندوة الدكتور مصطفى الحضري أمين النقابة، بكلمة رحّب فيها بالحضور، مشيدًا بالدور الفعّال للجان النقابية في تقديم محتوى علمي متطور يخدم المهندسين، مؤكّدًا أهمية التعاون بين المهندسين والنقابة في تطوير منظومة العمل الهندسي.

من جانبه شدّد الدكتور ميسرة الطحان رئيس لجنة الإسكان والمشروعات الهندسية، على أهمية إدارة العقود في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المشروعات الهندسية بمختلف أنواعها، موضحًا أن الإلمام بالعقود الهندسية يعدّ عنصرًا أساسيًا في نجاح أي مشروع إنشائي، حيث يساعد في تجنب النزاعات وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.


أضاف المهندس محمد السعدي رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب أن اقامة تلك الندوات المتخصصة يعكس الاهتمام الكبير الذي تدشنه النقابة لمهندسيها  واستمرارًا للنقاش المثمر، تقرر عقد جلسة إضافية عبر برنامج زووم، للإجابة على استفسارات المشاركين، بإشراف المهندس حسام القمحاوي، في موعد سيتم تحديده لاحقًا.

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الفعاليات العلمية التي تنظّمها نقابة المهندسين بالإسكندرية بهدف تزويد المهندسين بالمعرفة الحديثة وتعزيز مهاراتهم المهنية، وإعدادهم لمواكبة التطورات في سوق العمل الهندسي

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الدكتور محمد هشام سعودي الدكتور مصطفى الحضري المهندس وليد ماضي المهندسين

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