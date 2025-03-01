روسيا تتهم أوكرانيا بشن هجوم على خط السيل التركي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية حاولت شن هجوم بـ3 مسيرات على محطة للضغط، في خط "السيل التركي" للغاز جنوبي روسيا، أثناء زيارة فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن.

قوات كييف حاولت ضرب "السيل التركي" للغاز الروسي



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "حاول نظام كييف مجددا الهجوم باستخدام 3 طائرات مسيرة على البنية التحتية لمحطة الضغط "روسكايا" في قرية غاي كودزور بإقليم كراسنودار جنوب غربي روسيا".

وأشارت الوزارة إلى أن الدفاعات الروسية أسقطت جميع الطائرات المسيرة الأوكرانية على مسافة آمنة من محطة الضغط، وأن "المحطة تواصل عملها كالمعتاد".

وفي وقت سابق، كانت كييف قد هاجمت البنية التحتية للغاز الروسي بذات الطريقة والهدف.

وفي 11 يناير الماضي ومن أجل وقف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية، هاجمت 9 طائرات مسيرة محطة روسكايا للضغط وتم إسقاطها جميعها.

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