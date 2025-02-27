الخميس 27 فبراير 2025
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خارج الحدود

شرطة الاحتلال تلقي القبض على منفذ هجومي حيفا

شرطة الاحتلال
شرطة الاحتلال

نقلت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، عن شرطة الاحتلال الإسرائيلي قولها، إنه تم اعتقال المشتبه بتنفيذه عملية الدهس عند مفترق كركور قرب حيفا.

القبض على منفذ عمليتي حيفا 

ومن جانبها أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن منفذ العملية في جنوب حيفا دهس مجموعة أشخاص وصدم مركبة شرطة ثم ترجل وطعن رجلي شرطة.

وفي السياق ذاته أعلن  الإسعاف الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم الخميس، إصابة 10 أشخاص في عملية الدهس وعملية طعن في كركور بحيفا بينهم اثنان بحالة خطرة جدا. 

عملية دهس في إسرائيل 

ومن جانبها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مصدر بالشرطة أكد  تعرض رجلي شرطة للطعن خلال عملية الدهس جنوب حيفا

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس بأن الشرطة اعترضت المركبة التي نفذت عملية الدهس بموقع آخر وأطلقت عليها النار.

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حيفا عملية دهس في إسرائيل إسرائيل شرطة الاحتلال

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