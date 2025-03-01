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رياضة

كأس الاتحاد الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم على ميلوول 2-1 في الشوط الأول

فريق كريستال بالاس،فيتو
فريق كريستال بالاس،فيتو

تقدم فريق كريستال بالاس أمام ميلوول بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2024-2025.

وأحرز كريستال بالاس الهدف الأول عن طريق جافيت تانجانجا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 33.

وأضاف الهدف الثاني دانيال مونيوث بالدقيقة 40. 

وأشهر حكم المباراة الكارت الأحمر لبيام روبرتس حارس مرمى ميلوول في الدقيقة 8 من أحداث الشوط الأول وأحرز فريق ميلوول هدفا مع آخر دقيقة بالشوط الأول.

 

تشكيل كريستال بالاس 

 

 

تاريخ مواجهات الفريقين


تقابل الفريقان الفوز في عشر مباريات سابقة، حيث فاز كريستال بالاس في ثلاث مباريات، بينما فاز ميلوول في ثلاث مباريات أيضًا. 

كما انتهت أربع مباريات بين الفريقين بالتعادل، وآخر مواجهة بين الفريقين كانت في كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2022، حيث فاز كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف. 

كما التقيا في مباريات أخرى في الدوري الإنجليزي، وكانت النتائج متنوعة بين فوز وتعادل وخسارة.

 

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