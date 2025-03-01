السبت 01 مارس 2025
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ثقافة وفنون

رمضان 2025، أحمد عز وحسين الجسمي مفاجأة إعلان شركة اتصالات شهيرة

أحمد عز
أحمد عز

قدم الفنان حسين الجسمي الأغنية الخاصة بالحملة الدعائية لصالح إحدى شركات الاتصالات.

تحمل أغنية حسين الجسمي اسم "اتكلم كل يوم يومين" من كلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع علي فتح الله.

يظهر في الإعلان عدد كبير من النجوم، فيبدأ بظهور الفنان أحمد داود وهو منشغل في عمله فترسل الفنانة سلوى محمد علي رسالة تسأله إن كان سيتواجد في العزومة، في البداية يجيب أنه منشغل ثم يذهب ليلتقي بعائلته.

ومع كلمات الأغنية التي تحث على عدم تضييع الوقت وفرصة الالتقاء بالأحباب والأصدقاء ومسامحة الآخرين والاعتذار عند الخطأ يظهر النجوم.

فتشارك في الإعلان الفنانة ميمي جمال وتظهر في لقطات مع الفنانة شيرين، ويظهر أيضا الفنان علي قاسم في لقطات مع الفنانة جيهان الشماشرجي.

كما تظهر الفنانة ريهام عبد الغفور مع الفنانة رنا رئيس، يظهر الممثل الشاب مالك عماد مع الممثل الشاب فؤاد محسن.

وفي النهاية يظهر الفنان أحمد عز لينتهي الإعلان مع جملة بصوته.

وتقول كلمات الأغنية:

في كتير غاليين في حياتك

عنهم ملهي ومشغول … سمعهم صوتم ما هو لو مهتم تقول

في حاجات بتفوتك والغيبة عمالة تطول.

دا في ثانية مواعيد بينا بتتأخر أوقات مانعوضهاش

صالح اللي مخاصمك فرصة ومتضيعهاش

ما هو لو شاف اسمك هيرد عليك على طول

واتكلم كل يوم يومين بلاش تقول تقول بعدين
دول الدفا دول مش معرفة دول اللي جوا نني العين

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الفنانة جيهان الشماشرجي الفنانة سلوي محمد علي الفنان حسين الجسمي الفنانة شيرين الفنان علي قاسم

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