السبت 01 مارس 2025
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ختام أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم بالإسكندرية (صور)

ختام مسابقة الرحيق
ختام مسابقة الرحيق المختوم للقرآن الكريم، فيتو

 احتفلت إدارة أوقاف العامرية ثان غرب الإسكندرية برئاسة الشيخ أحمد عاشور مدير الإدارة، بإعلان أكبر مسابقة حفظ القرآن الكريم بالمحافظة وهي مسابقة الرحيق المختوم للقرآن الكريم 

والتي شارك فيها 909 متسابقين من مختلف أنحاء قرى ومناطق العامرية والتي بدأت من سن 7 أعوام وتدرجت لمختلف الأعمار وبمشاركة واسعة من ذوي الهمم، واستمرت على مدار 6 أيام، وأقيم حفل الختام بأستاد برج العرب. 

 وفاز 11 من المتسابقين بالجائزة الأولى عمرة من مختلف الشرائح العمرية، بالإضافة إلى مبالغ مالية للفائزين الأوائل وشهادات تقدير ومصاحف لجميع المشاركين في المسابقة.

 وحضر حفل مسابقة القرآن الكريم لتكريم باستاد برج العرب من علماء الأوقاف. والأزهر، والذي أقيم تحت رعاية معالي الدكتور أسامة الأرهرى. وزير الأوقاف والدكتور نجاح راجح. وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية وبحضوره، وإشراف الشيخ أحمد عاشور. مدير عام إدارة أوقاف العامرية ثان، 

 وحضور الدكتور إبراهيم الجمل.مدير عام الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بالإسكندرية، الدكتور هاشم الفقى مدير إدارة الدعوة بالإسكندرية،الشيخ وسام كاسب مدير تفتيش المتابعة بالإسكندرية، الشيخ أحمد طه مدير التعليم الخاص والعلاقات العامة بالمنطقة الازهريه بالإسكندرية، الشيخ محمود ماهر مدير الرواق الأزهرى.

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