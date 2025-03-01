محمود حسن تريزيجيه يرزق بمولده الثاني

رزق محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان القطري، بمولودة اسمها تولين.

واعلن محمود حسن تريزيجيه عبر صفحته الشخصية انستجرام:" أنه رزق بمولودة اسمها تولين ".

وتعد تولين الابنة الثانية لتريزيجيه بعد يزن الابن الأكبر.

وفاز فريق الريان المحترف ضمن صفوفه الدولي محمود حسن تريزيجيه، على نظيره العربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري القطري.

وأحرز محمود حسن تريزيجيه هدفا مبكرا لفريق الريان.

بينما أحرز الهدف الثاني للريان روجير جيديس في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

وأحرز هدف العربي الوحيد علاء الدين حسن في الدقيقة 25.

موقف الريان بالدوري القطري

يحتل الريان المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 24 نقطة، جمعها من 7 انتصارات، و3 تعادلات، و7 هزائم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.