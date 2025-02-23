الريان يضرب الوكرة برباعية في الدوري القطري بمشاركة تريزيجيه وفتحي

حقق فريق الريان فوزا كبيرا على مضيفه الوكرة برباعية دون رد، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من الدوري القطري.

سجل أهداف الريان في شباك الوكرة، روجر جيديس هدفين وتميم منصور العبد الله وألكسندر سكولز بالخطأ في مرماه في الدقائق 29 و51 و67 و81.

وتعرض صهيب جنان لاعب الوكرة للطرد في الدقيقة الأولى من زمن المباراة.

تشكيل الوكرة ضد الريان

تشكيل الريان أمام الوكرة

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