تشكيل كريستال بالاس أمام ميلوول في كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن الجهاز الفني لفريق كريستال بالاس التشكيل الرسمي لمواجهة ميلوول ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2024-2025.

تشكيل كريستال بالاس

موعد مباراة كريستال بالاس وميلوول



تقام مباراة كريستال بالاس ضد ميلوول اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والربع مساءً بتوقيت مصر على ملعب كريستال بالاس.

تاريخ مواجهات الفريقين



تقابل الفريقان الفوز في عشر مباريات سابقة، حيث فاز كريستال بالاس في ثلاث مباريات، بينما فاز ميلوول في ثلاث مباريات أيضًا.

كما انتهت أربع مباريات بين الفريقين بالتعادل، وآخر مواجهة بين الفريقين كانت في كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2022، حيث فاز كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف.

كما التقيا في مباريات أخرى في الدوري الإنجليزي، وكانت النتائج متنوعة بين فوز وتعادل وخسارة.

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