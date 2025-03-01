السبت 01 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

كهنة إيبارشية ببا يناقشون طريقة دراسة الكتاب المقدس

كهنة ببا والفشن
كهنة ببا والفشن

اختتم مجمع كهنة إيبارشية ببا والفشن وسمسطا للأقباط الأرثوذكس، السيمنار الأول لهذا العام ، والذي حمل شعار "كيف ندرس الكتاب المقدس وكيفية القيادة والتخطيط من خلال الكتاب المقدس"، وأُقيم على مدار ثلاثة أيام في دير السيدة العذراء "السريان" بوادي النطرون، بحضور نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن. 

وحاضر في السيمنار بجانب نيافة الأنبا اسطفانوس نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير "السريان"، والأب القمص مرقس ميلاد كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك الإسكندرية، وعدد من الخدام المتخصصين بهيئة Step Forward.

يُذكر أن السيمنار يُعقد مرتين كل عام، في بدء صوم الميلاد والصوم الأربعيني المقدس.

وفد الكنيسة الرومانية يتعرف على تاريخ دير المحرق بأسيوط

واستقبل نيافة الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام (المُحرق)، وفد الكنيسة الرومانية، الذي ضمّ أربعة أساقفة، وأربعين راهبًا وراهبة، إلى جانب خمسةٍ وأربعين فردًا من شعب الكنيسة.

وشملت الزيارة جولة داخل الدير، حيث زار الوفد كنائسه ومعالمه الأثرية، واستمعوا إلى شرحٍ وافٍ عن تاريخه العريق، في أجواء عامرة بالروحانية والتقدير لهذا المكان المقدس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ايبارشية ببا كهنة إيبارشية ببا الكتاب المقدس الأرثوذكس الانبا اسطفانوس أسقف إيبارشية ببا القمص مرقس ميلاد
ads

الأكثر قراءة

فلكيا..موعد عيد الفطر المبارك 2025

بنتايج يتسبب في إخراج لاعب الزمالك من حسابات معسكر الفراعنة المقبل

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل معاوية اليوم السبت

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الحلانجي

ننشر خريطة قراء المغرب بإذاعة القرآن الكريم

المواعيد الجديدة لعمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان

ارتفاع حذر لأسعار الذهب وهذا العيار يصل لـ 4627 جنيها

سيدة تنهي حياة زوجها في أول ساعات رمضان بالغربية

منوعات

المزيد

لكمات بالأيدي وركلات بالأرجل، مقاطع ساخرة للمشادة الكلامية بين ترامب وزيلينسكي (فيديو)

تزايد جرائم العنف في محطات القطارات خلال 2024 بألمانيا

عودة "القنادس" تثير مخاوف المزارعين في بريطانيا

إيلون ماسك يصبح أبا للمرة الـ14 (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

مع أول أيام رمضان، سعر السكر اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لهذا العام وتحسم موقف إخراجها نقودًا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تعليق الزينة والفوانيس في شهر رمضان؟

هل يجوز دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟

القرآن الكريم معجزة الله الخالدة وهذه أسباب اختصاص الرسول به

المزيد
الجريدة الرسمية