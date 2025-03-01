كهنة إيبارشية ببا يناقشون طريقة دراسة الكتاب المقدس

اختتم مجمع كهنة إيبارشية ببا والفشن وسمسطا للأقباط الأرثوذكس، السيمنار الأول لهذا العام ، والذي حمل شعار "كيف ندرس الكتاب المقدس وكيفية القيادة والتخطيط من خلال الكتاب المقدس"، وأُقيم على مدار ثلاثة أيام في دير السيدة العذراء "السريان" بوادي النطرون، بحضور نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن.

وحاضر في السيمنار بجانب نيافة الأنبا اسطفانوس نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير "السريان"، والأب القمص مرقس ميلاد كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك الإسكندرية، وعدد من الخدام المتخصصين بهيئة Step Forward.

يُذكر أن السيمنار يُعقد مرتين كل عام، في بدء صوم الميلاد والصوم الأربعيني المقدس.

وفد الكنيسة الرومانية يتعرف على تاريخ دير المحرق بأسيوط

واستقبل نيافة الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام (المُحرق)، وفد الكنيسة الرومانية، الذي ضمّ أربعة أساقفة، وأربعين راهبًا وراهبة، إلى جانب خمسةٍ وأربعين فردًا من شعب الكنيسة.

وشملت الزيارة جولة داخل الدير، حيث زار الوفد كنائسه ومعالمه الأثرية، واستمعوا إلى شرحٍ وافٍ عن تاريخه العريق، في أجواء عامرة بالروحانية والتقدير لهذا المكان المقدس.

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