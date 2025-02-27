مرحب شهر الصوم، دار الإفتاء تستطلع هلال رمضان لعام 1446 هجريا، غدا

تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان المبارك من خلال اللجان الشرعية المختصة في شتى أنحاء الجمهورية، ويعلن المفتي نتيجة الرؤية في احتفال رسمي وشعبي تنظمه مساء غد الجمعة الموافق 28 فبراير 2025، الموافق 29 شعبان 1446هـ.

ظروف هلال شهر رمضان 2025

ويبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 33 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 34-37 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 20- 44 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر رمضان المعظم 1446هـ فلكيًّا يوم السبت 2024/3/1م.

وشهر رمضان هو الشهر التاسع فى السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقى أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أن صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبى -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِى الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

ما قواعد استطلاع هلال شهر رمضان؟

وفي سياق متصل نشر موقع دار الإفتاء المصرية رد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق على سؤال حول القواعد والإجراءات المتبعة في مصر لاستطلاع ورؤية هلال شهر رمضان؟

وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق بأن القواعد تتلخص في أن الحساب الفلكي القطعي لا يعارض الرؤية الصحيحة، فهو للاستئناس به مع الاعتماد على الرؤية البصرية الصحيحة، وهذا يعني أنه ينفي ولا يثبت، فإذا نفى طلوع الهلال فلا عبرة بقول من يَدَّعِيه، وإذا لم ينفِ ذلك فالاعتماد حينئذٍ على الرؤية البصرية.

وأضاف، أن شهر رمضان إما ثلاثون يومًا لا يزيد عليها وإما تسعة وعشرون يومًا لا ينقص عنها، وتابع: «إنه يجب على كل أهل بلدٍ متابعة إمامهم في رؤية الهلال من عدمها؛ بشرط إمكان الرؤية بالحساب الفلكي.

ويتمثل منهج دار الإفتاء المصرية لرؤية الهلال في الخطوات التالية:

- الرؤية تكون لجميع الشهور من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.

- الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيِّين وتضم مختصين بالفلك.

- هناك رؤية بصرية نعتمدها مع الحساب الفلكي الدقيق.

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