خطورة نقص فيتامين ب 12 في الجسم، فيتامين ب 12 من الفيتامينات المهمة للجسم والتعرض لنقص فيتامين ب 12 في الجسم يحتاج إلى تعويض الجسم بمكملات غذائية تعوض الجسم عن فيتامين ب 12.

وتحظى المكملات الغذائية بشعبية كبيرة ويفضل الكثير تناولها عن تناول العناصر الغذائية التي تفيد الجسم بشكل أفضل.

نقص فيتامين ب 12

والمكمل الغذائي فيتامين ب 12 يتم استخدامه بنطاق واسع نظرا لوجود نقص مستمر لذلك الفيتامين في جسم الإنسان ويفضل العديد من الأشخاص تناول حقن بفيتامين ب12 بانتظام على أساس أنها تساعد في زيادة الطاقة ووظائف المخ وفقدان الوزن وفق موقع Healthline

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وفيتامين ب 12 فيتامين قابل للذوبان في الماء، يعرف باسم كوبالامين وله دورًا حيويًا في وظائف المخ وإنتاج الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء.

ويمكن أن يوجد فيتامين ب 12 في عدد من الأشكال المختلفة، ويمكن تخزين الفيتامين في الكبد لفترة طويلة، كما أن الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين ب 12 هي 6 ميكروجرام في اليوم.

فيتامين ب ١٢



ويعتمد امتصاص فيتامين ب 12 على البروتين المنتج في معدة الإنسان، ويزيد نقص فيتامين ب 12 عند كبار السن، لأن القدرة على امتصاص فيتامين ب 12 يمكن أن تنخفض مع تقدم العمر



فاعلية فيتامين ب 12

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى مشاكل عصبية أو فقر الدم، والذي يحدث عندما لا يحتوي الجسم على ما يكفي من فيتامين ب 12 لإنتاج كمية خلايا الدم الحمراء التي يحتاجها.

وتكون حقن فيتامين ب 12 هي الطريقة الأكثر شيوعًا للوقاية من النقص أو علاجه، يتم وصف الحقن من قبل الطبيب ويتم إعطاؤها عن طريق الحقن العضلي أو العضلي.

خطورة نقص فيتامين ب ١٢ في الجسم



وتتضمن خطورة نقص فيتامين ب ١٢ في الجسم:



١- يوجد علاقة بين انخفاض مستويات فيتامين ب 12 وتدهور وظائف المخ.

وكشفت دراسة طبية أن الذين يعانون من نقص فيتامين ب 12 قد يصابون باضطراب إدراكي.

٢- الإصابة بالاكتئاب حيث يوجد علاقة بين انخفاض مستويات فيتامين ب 12 والاكتئاب وتناول الفيتامين على المدى الطويل يمكن أن يساعد في منع الانتكاس إلى الاكتئاب

فيتامين ب ١٢

٣- تدهور الرؤية بالعينين ووجدت الدراسات أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر، يعتقد أن الاستهلاك الكافي لفيتامين ب 12 مهم للحفاظ على الرؤية الجيدة والحماية من الضمور البقعي.