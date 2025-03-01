موعد مباراة الخليج والخلود بالدوري السعودي وموقف محمد شريف

يحل فريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري، محمد شريف، ضيفًا على نظيره فريق الخلود، مساء اليوم السبت، على ستاد الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن"، موسم 2024- 2025.

موعد مباراة الخليج والخلود في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة الخليج والخلود، اليوم السبت الموافق 1 مارس 2025، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2024- 2025.

وتنطلق مباراة الخلود أمام الخليج، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويستضيف ملعب الخلود أحداث المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الخليج والخلود في الدوري السعودي

وتتولى شبكة قنوات «SSC» مسؤولية نقل وبث مباراة الخلود أمام الخليج في دوري روشن السعودي للموسم الحالي؛ حيث تعد الناقل الحصري والوحيد لمنافسات الكرة العربية والسعودية، وتأتي المباراة تحديدًا عبر قناة SSC EXTRA 2 HD.

ويلعب الخليج مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة؛ حيث استطاع اقتناص نقطة ثمينة أمام اتحاد جدة متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي.

وهناك احتمالية كبيرة لمشاركة محمد شريف اساسيا في تشكيل الخليج بعد أن تسبب في ركلة جزاء لفريقه امام اتحاد جدة.

على جانب آخر يسعى لاعبو الخلود لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في محاولة للعودة إلى طريق الانتصارات وحصد النقاط الثلاثة لمواصلة التقدم بجدول ترتيب الموسم الجاري من الدوري والابتعاد عن المراكز التي تصارع للهروب من الهبوط.

ترتيب الخليج والخلود بالدوري السعودي

يحتل فريق الخليج المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 29 نقطة.

فيما يأتي الخلود تحت قيادة مدربه الجزائري نور الدين بن زكري في المركز الـ 11 برصيد 25 نقطة.

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