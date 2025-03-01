السياحة تطلق حملة ترويجية لمصر خلال شهر رمضان وعيد الفطر

أطلقت وزارة السياحة والآثار متمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، اليوم، حملة ترويجية للمقصد السياحي المصري في مصر وعدد من الأسواق العربية، منها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وقطر، ومملكة البحرين، وذلك تحت عنوان "مصر رُوحها في رمضان".

الحملات الترويجية لوزارة السياحة والآثار

وتهدف هذه الحملة، التي سوف تستمر لمدة شهر ونصف، إلى الترويج للمقومات والمنتجات والأنماط السياحية المختلفة والمتنوعة بالمقصد السياحي المصري لجذب السائحين بالسوق العربي وتشجيع زيارتهم لمصر خلال شهر رمضان المعظم وأيام عيد الفطر المبارك للاستمتاع بتجارب سياحية فريدة ومتميزة حيث تتمتع مصر بروح وطبيعة خاصة في الشهر الكريم تجمع بين الجانب الروحاني والترفيهي، كما تروج أيضًا للسياحة الداخلية وتدعو المصريين بالاستمتاع بالأجواء المتميزة للشهر الفضيل في بلدهم الأم مصر.

وأكد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لـ الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن هذه الحملة تأتي في إطار تكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار للعمل على تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في الترويج السياحي لمصر من خلال تكثيف الاعتماد على التسويق الإلكتروني وإطلاق حملات إلكترونية، حيث يتم إطلاق هذه الحملة على المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولاسيما في ظل الاتجاه المتزايد نحو استخدام الإنترنت للبحث والحجوزات.

تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة



وأضاف: إنه تم تخصيص صفحة على الموقع الإلكتروني الترويجي للهيئة للترويج لشهر رمضان الكريم، كما سيتم بث الفيديو الترويجي للحملة وحلقات قصيرة على العديد من منصات التواصل الاجتماعي منها فيسبوك، وانستجرام، وتيك توك، وسناب شات، وجوجل ديسبلاي، بالإضافة إلى منصة شاهد، بما يساهم في وصول الحملة للجمهور المستهدف.

استثمار الأجواء الإيجابية المبهجة والمميزة لشهر رمضان

وأشارت سوزان مصطفي مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة، إلى إنه تم خلال هذه الحملة الترويجية استثمار الأجواء الإيجابية المبهجة والمميزة لشهر رمضان المبارك في مصر لإنتاج وإعداد محتوى ترويجي عن عادات وتقاليد المصريين لاستقبال هذا الشهر الكريم وقضاء أيامه ولياليه حيث تعكس مزيج من التراث الحضاري والثقافي الشعبي المميز، حيث يتضمن المحتوى الترويجي للحملة فيديو يلقي الضوء على الثراء والتنوع السياحي للمقصد المصري، بالإضافة إلى حلقات قصيرة يقدمها مؤثرون وصناع محتوى من العرب والمصريين عن أجواء الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك في مصر.



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