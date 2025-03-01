السبت 01 مارس 2025
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رياضة

موعد مباراة نيس وسانت إتيان بالدوري الفرنسي، هل يظهر محمد عبد المنعم؟

محمد عبد المنعم.
محمد عبد المنعم. فيتو

يلتقي فريق نيس الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم نظيره سانت إتيان ضمن مواجهات الجولة 24 من منافسات الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نيس وسانت اتيان بالدوري الفرنسي 

وتُقام المباراة على ملعب "جيوفروى جيشار"، اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتعد مجموعة قنوات bein sports الناقل الحصري لبطولة الدوري الفرنسي، وتذاع مباراة نيس وسانت إيتيان في الدوري الفرنسي تحديدًا علي شاشة قناة "beIN Sports HD 4".

موقف نيس وسانت اتيان بالدوري الفرنسي 

ويتواجد فريق نيس في المركز الثالث، بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 43 نقطة، جمعها من الفوز في 12 مباريات، والتعادل في 7، وخسارة 4 مواجهات، وتسجيل 46 هدفًا وتلقي 27، وتفصله ثلاث نقاط عن مارسيليا الوصيف.

بينما يحتل سانت إيتيان المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة.

ويدخل فريق نيس المباراة بعد سلسلة من العروض القوية، حيث يسعى لتحقيق انتصار جديد يعزز موقعه في جدول الدوري.

ويأمل سانت إيتيان في تحسين أدائه بعد بعض النتائج المخيبة، حيث يسعى للفوز للخروج من منطقة الخطر والابتعاد عن مراكز الهبوط.

ومن المتوقع أن يكون محمد عبد المنعم على مقاعد بدلاء نيس أمام سانت إيتيان في الدوري الفرنسي، مثلما حدث في المباريات السابقة.

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محمد عبد المنعم الدوري الفرنسي بطولة الدوري الفرنسي جدول ترتيب الدوري الفرنسي سانت إيتيان

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