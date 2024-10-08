"ف أ ر" بـ نصف مليون جنيه.. استمرار خدمة طرح لوحات معدنية مميزة.. ومصدر أمنى يكشف الضوابط وشروط دخول المزايدة

مازال يبحث هواة اللوحات المعدنية المميزة، عن لوحات خاصة بهم أو تحمل أسماءهم أو شعار شركاتهم، بدورها تقدم وزارة الداخلية عبر منصتها الخدمات للراغبين.

وطرحت لوحات جديدة للمنافسة من بينها؛ لوحة معدنية "أ ه 1" بسعر 430 ألف جنيه، ويتنافس عليها شخصان، فيما طرحت اللوحة "ن ي و1" بسعر 444 ألف جنيه، لوحة معدنية "أ س و9999" بسعر 220 ألف جنيه ويتنافس عليها 4 أشخاص.

أسعار اللوحات المعدنية المميزة

كما طرحت اللوحة "ب وص 2222" بسعر 333 ألف جنيه ويتنافس عليها شخصان، لوحة رقم "ه و1111" بسعر 170 ألف جنيه.

كما طرحت اللوحة “ف أ ر 1” بسعر 455 ألف جنيه ويتنافس عليها شخصان.

كما طرحت اللوحة " أ م ق 111" للمنافسة بين راغبى الشراء.

وقال مصدر أمنى ؛ على الراغبين بالمشاركة فى مزاد بيع حق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية، سداد مبلغ التأمين الذى يمكن ان يختلف لكل حروف وأرقام حسب درجة تميزها، وفى حالة رسو المزاد وعدم استكمال عملية الشراء لا يجوز استرجاع مبلغ التأمين ويؤول لصالح صندوق تحيا مصر، أما فى حالة رسو المزاد يخصم مبلغ التأمين من قيمة الرسو التى يتم تسديدها فى خلال المهلة الزمنية الموضحة.

وأشار المصدر، يخصم مباشرة مصاريف إدارية قدرها 2 جنيها عند سداد مبلغ التأمين كما يوجد مصاريف خدمة تقدر ب 0.45% من مبلغ التأمين في حالة الفوز، وفي حالة الرغبة فى سداد باقي مبلغ رسو اللوحة إلكترونيا تخصم نفس النسبة من المبلغ الإجمالى، اما اذا تم السداد بأحد فروع البنك الأهلي المصري فلا تضاف اية مصاريف اخرى.





وذكر المصدر، يمكن للمشترك في المزاد رفع قيمة المزايدة على الحروف والأرقام المطروحة للبيع من خلال الموقع الالكتروني، مع الأخذ بعين الاعتبار ألا تقل قيمة مزايدته عن الحد الأدنى للمزايدة المدون فى شاشة المزايدة، موضحا يجب على الراسى عليه المزاد سداد باقى القيمة (مبلغ الرسو مخصوما منه قيمة التأمين) اما إلكترونياُ بأحدى البطاقات (ائتمان – مدفوعة مقدماُ) اما نقدا فى اى من فروع البنك الأهلى المصرى وذلك بعد طباعة إذن السداد من الموقع وذلك خلال المدة المنصوص عليها... على ان يتم السداد فى رقم حساب اللوحات المعدنية المميزة بأحدى فروع البنك الاهلى المصرى حيث يتم تحويل كافة المبالغ المحصلة عقب التسوية لصندوق تحيا مصر.







وأوضح المصدر، يحصل الراسى عليه المزاد على شهادة تفيد ملكيته لحق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية ويتم النص فيها على الحقوق المكتسبة له من نقل الحروف والارقام على اى مركبة ملكه من خلال وحدة تراخيص المرور كما تنص على حق التوريث، وتخضع كافة المركبات التي توضع عليها حروف وأرقام مميزة لكافة القوانين المعمول بها بجمهورية مصر العربية، كما تطبق عليها كافة الشروط واللوائح الخاصة بقانون المرور ولائحته التنفيذية ولا تحصل على أى إستثناء بالمرور.

وذكر المصدر، يعود حق استخدام كافة الأسماء والعلامات التجارية وأسماء وعلامات الخدمات وأسماء المقتنيات والشعارات والصور لمن له حقوق الملكية الفكرية دون غيرهم.