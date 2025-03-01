موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الدوري الاسباني، يحل ريال مدريد ضيفًا، اليوم السبت، على ريال بيتيس، في ملعب "بينتو فيامارين" في الجولة السادسة والعشرين من الليجا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس

تذاع مباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.



ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، في حين أن ريال بيتيس لديه 35 نقطة في المركز السابع.

وفاز ريال مدريد على ريال بيتيس، بهدفين دون رد، في مباراتهما في الدور الأول من هذا الموسم على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وأعلن ريال بيتيس، أمس، فسخ إعارة فيتور روكي حيث عاد إلى برشلونة الذي أعلن بدوره انضمامه إلى بالميراس، منافس الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.

وأعلن إنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة نظيره فريق ريال بيتيس، اليوم السبت، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري.

قائمة ريال مدريد أمام ريال بيتيس

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - فران

الدفاع: ديفيد ألابا - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي - راؤول أسينسيو.

الوسط: إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - أورلين تشاوميني - أردا جولر - شيما أندريس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك - إبراهيما دياز.

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