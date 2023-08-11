حكم الدعاء للأموات على الفيسبوك يوم الجمعة

تكثر خلال يوم الجمعة وليلة الخميس منشورات الدعاء للأموات علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وخصوصا الفيسبوك وتويتر وحتي الواتس آب فما هو سر الدعاء يوم الجمعة للأموات وهل الدعاء لهم غير جائز في بقية الأيام ؟

الدعاء للميت يوم الجمعة

بخصوص الدعاء علي الفيس يوم الجمعة فإن الدعاء يوم الجمعة عامة مطلوب فإن فيه ساعة إجابة لا يوافقها رجل مسلم يدعو الله إلا استجاب له وعليه فالدعاء فيه أفضل من غيره في الأيام وبخصوص الدعاء علي الفيس تحديدا لأن يوم الجمعة تحديدا هو يوم إجازة يكثر فيه التواجد علي وسائل التواصل الاجتماعي عامة ومن ثم فإن ما ينشر يوم الجمعة يكون أكثر قراءة وتفاعلا وعليه لا بأس بالدعاء لخاصة المسلمين وعامتهم وقد دعت الملائكة لعامة المؤمنين وقد ورد ذلك حكاية في سورة غافرحيث يقول الله تعالي علي لسان الملائكة: “الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (7) رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (8) وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ۚ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9)”

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استحباب زيارة القبور يوم الجمعة

برغم انه لم يرد نص شرعي في زيارة القبور يوم الجمعة إلا أنه جاء في الشرع استحبابُ زيارة المقابر في بعض الأيام التي اختصها الله تعالى بمزيد من الأفضلية؛ لما في الزيارة فيها من وافر الثواب وجزيل العطاء، وقبول الدعاء؛ كيوم الجمعة.

فقد تواردت النصوص أنَّ مَن زار قبر أبويه كلّ جمعة غُفِرَ له وكُتبَ بارًّا: وتابعت الدار فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ، وَكُتِبَ بَرًّا» أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط".

وعن ابن عيينة عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: "كَانَت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تَزُورُ قَبْرَ حَمْزَةَ كُلَّ جُمُعَةٍ" أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في "المصنف".

قال العلامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 242، ط. دار الفكر): [(قوله: وبزيارة القبور): أي لا بأس بها، بل تندب.. وتُزَار في كل أسبوع كما في "مختارات النوازل". قال في "شرح لباب المناسك": إلا أنَّ الأفضل يوم الجمعة والسبت والاثنين والخميس، فقد قال محمد بن واسع: الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويومًا قبله ويومًا بعده، فتحصل أن يوم الجمعة أفضل] اهـ.

الدعاء للميت يوم الجمعة

أدعية للأموات تقال يوم الجمعة وغيره من الأيام

«اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم في قبورهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلبنا بعدهم، اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي، يا رب ارحمه واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك يوم الجمعة، اللهم في يوم الجمعة ارحم من ضمه التراب واشف من أنهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدِ من غرّته الدنيا، اللهم في يوم الجمعة أسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجنادل وحدنا».

اللهم في هذا اليوم المبارك أسألك أن ترحم أبي برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم أنر عليه قبره ووسع له مدخله، واجعله من المستبشرين الضاحكين، اللهم أنزل عليه رحمةُ تغنه بها عن رحمة من سواك.

-يا رب في ساعات الجمعة المباركة، أسألك أن تجعل ساعة دعائي هذا ساعة الاستجابة، اللهم ارحم أبي الذي بات في ضيافتك وجوارك، اللهم اغفر له واعف عنه وتجاوز عن خطاياه، وزده من إحسانك وعظيم غفرانك وعفوك يا ربّ العالمين.

-اللهم احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون “يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم”، اللهمّ اجعله في بطن القبر مطمئنًّا، وعند قيام الأشهاد آمنًا، وبجود رضوانك واثقًا، وإلى أعلى درجاتك سابقًا، يا رحيم أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

-اللهم ارحمه في بطن الأرض واستره يوم العرض يارب العالمين يارب انت خلقته وانت أخذته وانت الرحيم فليس غيرك أرحم به اللهم ارحمه واغفر له.

- اللهم ارحم من مات بالدنيا ولم يمت في قلوبنا اللهم ارحمه فهو أغلى من فقدنا وأسكنه فسيح جناتك يا ارحم الراحمين.

-اللهمّ يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعّالٌ لنا تريد، أسألك برحمتك الّتي وسعت السّماوات والأرض، اللهمّ أبي قد ارتحل من الفانية إلى الآخرة الّتي لا فناء بعدها، فاللهمّ ارحمه واغفر له، واحشره يوم البعث مع الصّالحين والصّدّيقين والشّهداء، اللهمّ أدخله الجنّة دون حسابٍ أو سابقة عذاب، اللهمّ لا تؤاخذه بما كسب في دنياه واغفر له كما غفرت لكثيرٍ من عبادك الضّعفاء، آمين، والحمد لله ربّ العالمين.

-اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعالآ لما تريد أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لأبي وترحمه وتعفو عنه وتكرم نزله وأن تجعل قبره روضة من رياض الجنة.

- اللهم إني أسألك وأدعوك باسمك الأعظم الذي خشعت له القلوب وبكت له العيون يا الله أن تنور على ابي قبره وأن تفتح له بابآ من الجنة وأن تغسله بالماء والثلج والبرد وأن تنقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأن تزيد في حسناته وتتجاوز عن سيئآته وأن تجعله في الفردوس الاعلى في جناتك جنات النعيم اللهم امين يارب العالمين.

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