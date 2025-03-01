السبت 01 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة تشكيل عصابي للجنايات بتهمة الاتجار في العقاقير المخدرة بكرداسة

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بإحالة 5 أشخاص  للمحاكمة الجنائية بتهمة تكوين تشكيل عصابي لتجارة العقاقير المخدرة بكرداسة.

 

كانت معلومات قد وردت إلى رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد بانتشار تجارة العقاقير المخدرة المحظور تداولها قانونا إلا لسبب طبي محدد وبآليات معتمدة من الجهات المختصة، وذلك فى منطقة كرداسة التابعة لـ مديرية أمن الجيزة  وبإجراء التحريات اللازمة تأكدت صحة المعلومات، وأن وراء انتشار تلك التجارة المحظورة قانونا، تشكيلا عصابيا مكون من 5 أشخاص، اعتادوا ترويج العقاقير المخدرة بين راغبى الحصول عليها بمبالغ مالية كبيرة.

تم تحديد المتهمين وهم:  شاذلي. ر، ويبلغ من العمر 30 سنة، وأحمد. ع، ويبلغ من العمر 25 سنة، وعماد. ع، ويبلغ من العمر 40 سنة، ومحمود. ع، ويبلغ من العمر 30 سنة، ومحمود. ع، ويبلغ من العمر 40 سنة، وجميعهم عاطلون عن العمل.

 

وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض عليهم، وعثر بحوزتهم على 25 ألف قرص من عقاري الترامادول والتامول، المدرجين فى جداول العقاقير المخدرة المحظور تداولها، كما عثر بحوزتهم على 3 ملايين جنيه.

 وبمواجهة المتهمين أمام  المقدم محمد سعودى، رئيس مباحث كرداسة، اعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة.

 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، وكلفت وحدة البحث الجنائي بإجراء المزيد من التحريات حول الواقعة، وأرسلت عينات من المضبوطات إلى المعمل الجنائي لتحليلها.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة بشمال الجيزة الجيزة العقاقير المخدرة الادارة العامة لمباحث الجيزة مديرية أمن الجيزة النيابة العامة
ads

الأكثر قراءة

بدءا من اليوم وحتى عيد الفطر المبارك، المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الأولى من فهد البطل والقنوات الناقلة

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل سيد الناس لعمر سعد

ضيع وقتنا، الخارجية الأمريكية تطالب زيلينسكي بالاعتذار

ساويرس عن تراشق ترامب وزيلينسكي: أذكى قرار للسيسي عدم الذهاب إلى البيت الأبيض

باليوم والساعة، موعد مباراة منتخب مصر للمحليين أمام جنوب إفريقيا

حالة الطقس أول أيام شهر رمضان 2025، أمطار على هذه المناطق

أخبار مصر: سبب صادم بوفاة شقيقتين بطب وصيدلة ببني سويف، زيادة سعر بيريل وفيروز، تفاصيل جديدة عن طرد زيلينسكي من البيت الأبيض

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يصبح أبا للمرة الـ14 (صور)

لأول مرة منذ 230 عاما، إعادة بناء وجه موزارت تكشف ملامحه الغامضة

رسميا، مايكروسوفت تعلن موعد إغلاق "سكايب" وتكشف عن البديل

غطت وجهها وكادت تبكي، شاهد رد فعل سفيرة أوكرانيا أثناء شجار ترامب وزيلينسكي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بدءا من اليوم، المواعيد الجديدة لقطارات الوجه البحري خلال شهر رمضان

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

أسعار الأرز الأبيض اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

ترامب يوبخ زيلينسكي ويطرده.. كواليس لقاء الـ 80 دقيقة في البيت الأبيض (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواعيد صلاة التراويح في محافظات مصر

تفسير حلم الصوم في المنام وعلاقته بقرب الفرج وزوال الهموم

حدث في 1 رمضان، فتح مصر على يد عمرو بن العاص

المزيد
الجريدة الرسمية