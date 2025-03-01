بعد شكوى الزمالك ضد أحمد شوبير، جلسة استماع للممثل القانوني لقناة الأهلي بالأعلى للإعلام

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة الشكوى المقدمة من رئيس نادي الزمالك ضد قناة الأهلي وبرنامج “حارس الأهلي”، الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، إلى لجنة الشكاوى بالمجلس.

وحددت اللجنة يوم الإثنين 3 مارس 2025 لعقد جلسة استماع، بحضور الممثل القانوني للقناة، للرد على ما تضمنته الشكوى، على أن يعرض رأي اللجنة على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ قراره النهائي بشأنها.

وسبق وتقدم نادى الزمالك بشكوى رسمية ضد الإعلامي احمد شوبير إلى المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام مُطالبًا بعدم ظهوره علي الفضائيات مرة أخرى.

وبرر الزمالك شكواه ضد الإعلامي أحمد شوبير لنشره فيديوهات تحرض على نشر التعصب بين الجماهير المصرية وهو ما يُخالف ميثاق الشرف الإعلامي.

وطالب الزمالك بوقف الإعلامى أحمد شوبير ومنعه من الظهور إعلاميًا لما بدر منه من مخالفات.

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