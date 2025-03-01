السبت 01 مارس 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس أول أيام شهر رمضان 2025، أمطار على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل  الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى تمتد إلى السواحل الشمالية  الغربية على فترات متقطعة. 

حالة الطقس اليوم السبت 1 -3- 2025 أول أيام رمضان بمحافظة البحيرة

ارتفاع درجات الحرارة وأمطار، حالة الطقس اليوم السبت أول أيام رمضان

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت بالتزامن مع أول أيام رمضان، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى:  11

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 10

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:13

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